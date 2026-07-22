Рязанский священник раскритиковал новость про дуб, которому молятся о детях

Настоятель Николо-Ямского храма Рязани Дмитрий Фетисов раскритиковал новость про дуб, которому молятся о прибавлении в семействе. О «чудо-дубе» рассказали журналисты РИА Новости.

В сообщении говорится о том, что дуб этот находится в Мордовии, ему насчитали 433 года. Якобы дерево помогает избавляться от бесплодия. В период язычества. мордовские народы даже совершали около него жертвоприношения и молились, а в народе дерево называли «дуб счастья».

— Бесконечные тарологи, астрологи и прочие экстрасенсы мощным потоком продолжают литься на российского обывателя. За деньги налогоплательщиков, на государственных каналах и сайтах. Теперь вот некие «эксперты» ещё и намекают дубу молиться. Хорошо хоть не жертвы человеческие приносить, и на том спасибо… — пишет на своей странице ВКонтакте рязанский священник.

Возмутился Дмитрий Фетисов тем, что вместо полезных семейных просветительских проектов людям предлагают «окультятину и старушачью пошлятину»: