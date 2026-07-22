Губернатор Малков рассказал, сколько МОГ создадут в Рязанской области

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков рассказал о работе по созданию мобильных огневых групп (МОГ). Главная задача МОГ – защищать Рязань от атак БПЛА.

Вопрос их формирования находится у главы региона на личном контроле. В ходе посещения одной из МОГ Малков посмотрел, как организована работа, пообщался с бойцами, определил вопросы, которые требуют дальнейшей проработки совместно с военкоматом. Это касается, в том числе, устройства быта и условий службы резервистов.

Набор в мобильные огневые группы в Рязанской области продолжается. МОГ защищают небо от налётов и делают всё, чтобы не допустить удары ВСУ.

– Для нас задача номер один – безопасность людей и стабильная работа предприятий, объектов жизнеобеспечения, – отметил Павел Малков. – Мы должны сформировать полноценный резерв: столько мобильных групп, сколько необходимо для защиты неба над Рязанской областью. Прошу, коллеги, по этой задаче обеспечить самую активную работу.

В состав МОГ уже вступили советник губернатора, ветеран СВО Сергей Боярский и министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис. Служба в мобильных огневых группах проходит на территории региона.

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