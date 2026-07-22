Раненый участник СВО из Рязанской области добился компенсации через суд

Прокуратура Шиловского района Рязанской области помогла участнику специальной военной операции добиться назначения ежемесячной денежной компенсации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, военнослужащий получил ранение во время выполнения задач в зоне боевых действий. После этого он обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Рязанской области за назначением положенной выплаты. Однако в предоставлении компенсации ему отказали. Мужчина не согласился с решением и обжаловал его в судебном порядке.

В ходе рассмотрения дела прокурор вступил в процесс и поддержал требования военнослужащего. Надзорное ведомство указало на необходимость восстановления его права на предусмотренную законом меру социальной поддержки.

Суд признал решение уполномоченного органа незаконным и обязал назначить участнику СВО ежемесячную денежную компенсацию.