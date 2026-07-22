Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Почему БПЛА ВСУ долетают и как с этим бороться,объяснил «Архангел спецназа»

Алексей Самохин
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Канал «Архангел спецназа» опубликовал аналитический материал, посвященный причинам, по которым украинские дальнобойные беспилотники продолжают достигать целей в глубине российской территории, а также возможным мерам по усилению противодействия таким атакам.

Авторы публикации отмечают, что еще в прошлом году Украина сделала ставку на производство дальнобойных беспилотников. Такие аппараты дешевле и проще в изготовлении, чем многие другие виды вооружений, при этом способны поражать объекты на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров. Разработка и применение БПЛА ведутся штатными подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, которые используют разведывательные, аналитические и технические возможности для подготовки операций.

Среди основных причин успешных атак авторы называют постоянную модернизацию украинских беспилотников, хорошую осведомленность о размещении средств противовоздушной обороны и недостаточную насыщенность ряда регионов России средствами обнаружения и мобильными группами перехвата.

По мнению канала, наибольшие сложности для украинских беспилотников возникают в приграничной зоне, тогда как дальше возможности по их обнаружению и уничтожению ограничены из-за большой протяженности территории и нехватки специализированных подразделений.

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«Цели на нашей территории и тенденции поражения озвучиваются противником регулярно. При этом, МОГи стараются изо всех сил, которые, к слову, учитывая объемы работы, крайне скудны и требуют увеличения», — говорится в сообщении. 

Авторы также обращают внимание на опыт украинской стороны, где активно применяются мобильные расчеты с FPV-дронами для перехвата российских ударных беспилотников. Они считают, что подобный подход может стать дополнительным элементом системы противовоздушной обороны.

«Мы можем производить дроны в огромных количествах, у нас есть РЛС и иные средства обнаружения, у нас есть люди, способные к обучению, есть даже отдельный профильный род войск, который способен не только наносить подобные удары, но и заниматься охраной и обороной объектов, подвергающихся атакам. Всё это необходимо завязать в единый контур и провести комплексную системную работу по обеспечению этого организма. И делать это нужно как можно скорее», — призывает «Архангел спецназа».

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