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Происшествия

Рязанка, ставшая свидетелем пьяной драки, обокрала одного из участников

Алексей Самохин
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Полицейские задержали в Рязани рецидивистку, подозреваемую в краже сбережений с банковского счета 42-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В полицию обратился рязанец и сообщил, что ночью на улице города пропал его смартфон, а потом с банковского счета, который привязан к абонентскому номеру, перевели все сбережения – 6 тысяч рублей. Счет пришлось блокировать.

Оперативники уголовного розыска опросили заявителя и узнали, что он заметил пропажу смартфона после случайно стычки с незнакомцем. Ночью рязанец в состоянии опьянения возвращался из гостей пешком. На улице к нему обратился нетрезвый мужчина. Неуважительный тон прохожего не понравился рязанцу и он тут же указал на это. Завязалась ссора, в ход пошли кулаки, но вскоре инцидент был исчерпан – мужчины разошлись без травм, только у одного из кармана пропал смартфон. Доступ к сервисам на нем был открыт.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что с помощью смартфона денежные средства потерпевшего перевели на счет 35-летней рязанки.

Сотрудники полиции разыскали эту женщину и установили, что она причастна к краже смартфона и денег со счета. Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

Ранее эту рязанку неоднократно осудили за мошенничество.

По предварительной информации, 35-летняя женщина случайно оказалась рядом с местом стычки и остановилась посмотреть «кто кого». Из «стоячего партера» она увидела как у одного из участников конфликта из кармана выпал смартфон. Незаметно подобрав телефон, злоумышленница скрылась, а потом перевела себе чужие денежные средства. Также рецидивистка пыталась оформить на рязанца кредит и обналичить его, но счет заблокировали.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.

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