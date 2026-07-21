Александр Дугин, фото: t.me/Dugin_Aleksandr
Политика

Дугин объяснил, почему началась СВО и когда она закончится

Алексей Самохин
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Философ и общественный деятель Александр Дугин считает, что многие россияне до сих пор не понимают причин начала специальной военной операции и не представляют, сколько она может продлиться. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

По его мнению, одной из причин этого стало недостаточное разъяснение целей СВО на начальном этапе. Дугин считает, что операция связана с необходимостью обеспечения суверенитета России, который был существенно ослаблен в 1990-е годы. Попытки восстановить его, по словам философа, привели к усилению давления со стороны западных стран.

«СВО необходимо для обеспечения суверенитета России, который мы почти утратили благодаря либералам в 90-е годы, а когда стали аккуратно и постепенно восстанавливать (при Путине), то столкнулись с ростом западного давления», — пишет философ. 

Дугин также подчеркнул, что конфликт обусловлен геополитическим противостоянием между однополярной моделью мира и идеей многополярности, которую поддерживает Россия.

Говоря о сроках завершения СВО, философ выразил мнение, что она закончится только после достижения поставленных Россией целей. Он также предположил, что противостояние с Западом может перейти в более масштабную фазу, не исключив даже риск прямого военного столкновения. В том числе с использованием ядерного оружия. 

Дугин заявил, что возврата к международной обстановке, существовавшей до начала специальной военной операции, уже не будет. По его мнению, России необходимо готовиться к длительному противостоянию и исходить из того, что именно такой сценарий станет определяющим на ближайшую перспективу.

«Поэтому война только начинается, а отката к довоенным условиям не произойдет никогда, — уверен Дугин. — Это — факт. И всем в России — вообще всем — надо это признать как единственное будущее. Лучше смотреть правде в глаза и думать всем вместе, как нам победить».

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