Победительница «Тайного миллионера» и звезда «Уральских пельменей» дебютируют на СТС в качестве ведущих

Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева и радиоведущий Александр Пичуев стали ведущими тревел-шоу «Две стороны одной страны» (16+). Компанию им составили победительница первого российского реалити, снятого в Индии, Алина Астровская, и её супруг — музыкант и актёр Антон Лаврентьев. Премьера телепроекта состоится 8 августа в 11:00 на СТС. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам шоу каждый выпуск двое ведущих отправляются в новую страну, но их путешествия проходят по-разному. Один отдыхает на роскошный максимум в лучших отелях, дорогих ресторанах и эксклюзивных локациях, а другой проводит отпуск на базовый минимум, исследуя те же места в режиме экономии. Сравнивая впечатления и возможности, ведущие демонстрируют зрителю две стороны заграничного отдыха и рассказывают, как можно получить классные эмоции, независимо от бюджета.

«Фактически у нас путеводитель для тех, кто собирается куда-то поехать, но пока откладывает поездку. Мы показываем, как можно бюджетно отправиться в путешествие с семьёй и заодно увидеть то, что мало кто себе может позволить, но на это очень интересно посмотреть», — говорят Алина и Антон, которые впервые ведут тревел-шоу вместе. «Можно сказать, что готовились к этому проекту десять лет, даже загадала себе такое шоу под Новый год. Очень хотелось снять тревел вместе с Антоном, и сейчас, как мне кажется, мы друг друга усиливаем», — добавляет Алина.

Астровская и Лаврентьев — опытные путешественники: на счету Алины 78 стран, Антон побывал более чем в 100 странах. В отличие от звёздной пары для Ксении Корневой новое шоу — дебют в тревеле и роли телеведущей. «Наверное, самое трудное — невыносимая жара и сложные перемещения между странами, — рассуждает она. — При этом для меня такие съёмки как невероятный аттракцион: безумно интересно, эмоционально насыщенно и каждый раз что-то новенькое. Есть какие-то вещи, которые в обычной жизни не стала бы делать, а здесь перед камерами приходится рисковать. Очень хочется, чтобы наши приключения подтолкнули зрителей к путешествиям и изучению нашего необъятного мира».

В новом шоу ведущие попробуют салат для миллионеров, тысячелетний чай, бургер с крокодилом и лечебное ассорти грибов, побывают в китайской бане, прокатятся на велосипеде по подвесному тросу, пройдут полосу препятствий на высоте 460 метров, покормят фламинго и сделают многое другое.

Также в первом сезоне зрители узнают о лайфхаках, традициях, необычных местах и редких сувенирах Китая, Таиланда, Марокко, Камбоджи, Вьетнама, Японии, Кореи, Греции, Сербии, Танзании, Черногории, Венгрии, Маврикия, Мадагаскара, Кипра и других стран.

Фото: СТС