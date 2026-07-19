Имя Владимира Жириновского нередко появляется в публикациях о предсказаниях. После того как ряд его политических прогнозов оказался созвучен реальным событиям, люди вновь начали пересматривать старые выступления политика. Привлёк внимание доклад, прозвучавший ещё в 2006 году в Кремле. Тогда основатель ЛДПР открыто заявил, кого считает главным историческим противником России. И, вопреки распространённому мнению, речь шла вовсе не о США, пишет издание «Царьград»

Интерес к архивной записи вырос на фоне обсуждений новых геополитических конфликтов, прогнозов Жириновского о будущем России, вопросов о том, когда закончится СВО, и многочисленных публикаций о судьбе России в пророчествах Ванги и других известных провидцев. Многие отмечают, что слова политика сегодня воспринимаются совсем иначе…

Предсказание Жириновского о главном враге России

Во время выступления в Кремлёвском дворце Владимир Жириновский представил собственный взгляд на события прошлого столетия. По его мнению, ключевую роль в большинстве потрясений, через которые прошла Россия, сыграла Великобритания.

Политик называл Лондон главным организатором антироссийской политики последних ста лет. При этом он подчёркивал, что речь идёт не о простых жителях страны, а о действиях британской политической элиты. Лидер ЛДПР утверждал, что многие крупнейшие кризисы XX века происходили при активном участии британской стороны. В числе таких событий он называл революцию, мировые войны и распад Советского Союза. По его словам, внешнее влияние далеко не всегда было заметным, однако именно оно нередко определяло развитие событий.

Почему Жириновский обвинял Британию

По мнению политика, Великобритания редко действует открыто. Он считал, что её стратегия строится на поддержке различных сил внутри других государств. Жириновский говорил, что формально решения принимают местные политики и активисты, однако за ними могут стоять иностранные консультанты, финансирование, подготовка кадров и другие инструменты влияния. Именно такую схему он называл главным способом давления на Россию.

Политик был убеждён, что подобная практика существовала ещё в начале XX века и не исчезла после распада СССР. Он предупреждал, что борьба за влияние на постсоветском пространстве продолжается.

Прогноз Жириновского о конфликте России и Запада

Особое место в выступлении занял прогноз о будущем отношений Москвы и Лондона. Владимир Жириновский считал, что политика давления на Россию сохранится

Он заявлял, что против страны будут использовать информационные кампании, политические провокации, различные обвинения и попытки усилить международную изоляцию. По его мнению, подобное противостояние имеет глубокие исторические корни и продолжается уже больше века.

Сегодня многие сторонники политика вспоминают эти слова, проводя параллели с современной международной ситуацией.

Что Жириновский говорил о переговорах и завершении СВО

После начала специальной военной операции интерес к архивным заявлениям лидера ЛДПР заметно вырос. В Сети активно обсуждают его прогнозы о будущем России, возможном завершении СВО, отношениях Москвы с Западом и перспективах переговорного процесса.

В этом контексте нередко вспоминают и события весны 2022 года. Тогда российская и украинская делегации обсуждали возможность мирного урегулирования. Позднее в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что после визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Киев отказался от достигнутых договорённостей. Многие увидели в старом выступлении Жириновского подтверждение его прежних оценок роли Лондона в международной политике.

Пророчества Жириновского о будущем России продолжают обсуждать

Несмотря на жёсткие оценки международной обстановки, Владимир Жириновский был уверен, что Россия сможет преодолеть любые испытания. Он неоднократно говорил, что у страны достаточно ресурсов, чтобы защитить свои интересы и сохранить государственность даже в самые сложные периоды.

Архивные выступления политика продолжают набирать миллионы просмотров. Для одних это пример глубокого геополитического анализа, для других — ещё один повод убедиться в том, что Жириновский — человек уникальный. Интерес к таким материалам остаётся высоким. И пока пользователи гадают про сроки окончания СВО, о том, что сулят предсказания Ванги и Нострадамуса о конце спецоперации, мировые события «пишутся» именно по сказанным легендарным лидером ЛДПР словам.