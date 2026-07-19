Фото из группы "Грибы и грибники Рязанской области"
Экология, природа, животные

Мутинус, вонючий гриб вызывающей формы, нашли в рязанском лесу

Валерия Мединская
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В группе «Грибы и грибники Рязанской области» опубликован пост с фотографией Мутинуса. Гриб вызывающей формы сфотографировали в одном из рязанских лесов.

Мутинус Равенеля имеет продолговатую форму, внутри полый. У основания зачастую гриб белый, ближе к кончику приобретает розовый и даже красный оттенок. Чем выше, тем насыщеннее. Кончик часто покрыт тёмной оболочкой. Мутинус относят к семейству веселковых.

Похожие грибы, как пишет интернет-издание «Вечерняя Москва», часто стали находить и в лесах столичного региона. Родина Мутинуса — Северная Америка, однако гриб смог прижиться в Центральной полосе Евразии. Хорошо чувствует себя не только в лесах, но и на дачных участках.

Специалист по грибам Дмитрий Тихомиров рассказывает: «сморчок вонючий» (ещё одно название этого гриба) для человека опасности не представляет. Просто он странно выглядит и источает неприятный запах, которым привлекает мух. Благодаря насекомым, которые слетаются на источаемое им зловонье, гриб разносит свои споры.

Мутинус Равенеля может расти рядом с обычными грибами. От такого соседства нет ничего опасного. Даже если насекомые разнесут его споры, они будут в крайне малом количестве.

— Так что при желании можно трогать, срывать, собирать Мутинус Равенеля, от этого ничего не произойдёт. Он не ядовит, хоть и имеет красную окраску, которая обычно сигнализирует об опасности. Мутинус Равенеля просто неприятно пахнет падалью, но опасности в нем нет, — заключил Тихомиров.

Находят в Рязанской области и традиционные для наших мест грибы. Грибники сообщают о «лисичковом буме», полчищах подосиновиков и второй волне белых после затянувшихся в регионе дождей.

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