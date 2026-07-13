В Рязани зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне

Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги мониторинга атмосферного воздуха за период с 5 по 12 июля.

Как сообщили в ведомстве, с 6 по 8 июля передвижные экологические лаборатории провели замеры воздуха по нескольким адресам в Рязани и Рязанском муниципальном округе — на улицах Черновицкая, Крупской, Семчинская, 1-я Нагорная, в 8-м микрорайоне и деревне Турлатово. 9 июля аналогичные измерения проводились в посёлке Карцево. Пробы анализировались по десяти показателям, включая оксид углерода, оксиды азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан и фенол.

Помимо передвижных лабораторий, в городе круглосуточно в автоматическом режиме работают стационарные посты наблюдения — в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня и в районе Рязанского кремля.

По данным министерства, с 6 по 8 июля превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на стационарных постах не выявлено. Однако 9 июля пост наблюдения в районе Дашково-Песочня зафиксировал одно превышение ПДК сероводорода — максимальная концентрация вещества в воздухе составила 1,53 ПДКмр. Посты в Канищево и в районе Кремля превышений в этот день не показали.

С 10 по 12 июля превышений ПДК на стационарных постах вновь не зафиксировано.

В министерстве уточнили, что результаты замеров были направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани в соответствии с действующим порядком взаимодействия при расследовании случаев загрязнения атмосферного воздуха. Мониторинг воздуха в наиболее проблемных районах города и области продолжается.