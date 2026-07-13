Полиция рассказала о проведённых в выходные рейдах в Рязани

Полицейские провели в прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

В ходе рейдов в центре города Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 90 граждан.

В Рязани и области полицейские выявили и пресекли 12 фактов мелкого хулиганства и 8 фактов употребления спиртного в общественном месте.

Сотрудники полиции в городе Рязани выявили нарушения правил розничной торговли спиртным в магазинах на улице Юннатов и на 4-ом проезде Коняева, а также – в кафе на улице Кирпичного завода. Изъято 111 литров алкогольных напитков.

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции.

Также полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.