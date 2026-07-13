Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Полиция рассказала о проведённых в выходные рейдах в Рязани

Алексей Самохин
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Полицейские провели в прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. 

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. 

В ходе рейдов в центре города Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 90 граждан. 

В Рязани и области полицейские выявили и пресекли 12 фактов мелкого хулиганства и 8 фактов употребления спиртного в общественном месте. 

Сотрудники полиции в городе Рязани выявили нарушения правил розничной торговли спиртным в магазинах на улице Юннатов и на 4-ом проезде Коняева, а также – в кафе на улице Кирпичного завода. Изъято 111 литров алкогольных напитков. 

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции. 

Также полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений. 

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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