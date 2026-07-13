12-летний парень на мопеде сбил 6-летнего велосипедиста в Рязанской области

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В области зарегистрировано 92 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили более 2 тысяч нарушений ПДД.

10 июля, примерно в 21:50, в селе Федотьево Спасского района, 12-летний рязанец, управляя мопедом «Альфа», совершил наезд на 6-летнего велосипедиста.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель мопеда, а также велосипедист с травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Рязани.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.