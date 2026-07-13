Происшествия

12-летний парень на мопеде сбил 6-летнего велосипедиста в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.  

В области зарегистрировано 92 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. 

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили более 2 тысяч нарушений ПДД. 

10 июля, примерно в 21:50, в селе Федотьево Спасского района, 12-летний рязанец, управляя мопедом «Альфа», совершил наезд на 6-летнего велосипедиста. 

В результате происшествия несовершеннолетний водитель мопеда, а также велосипедист с травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Рязани. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Ясинский отчитался о работе рязанских городских служб за неделю
Следующая статья
У москвички, откусившей мужу пенис, сгнили зубы в колонии

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Новости России

Мать 27-летнего актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде

Российский актер Дмитрий Брейкин, скончавшийся в Таиланде в возрасте 27 лет, перед смертью отправился один в бар, после чего друзья потеряли его из виду.
Новости России

Названа причина смерти 27-летнего актера Дмитрия Брейкина

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался в Таиланде в возрасте 27 лет.
Политика

Названа причина внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* 

На месте работали полицейские патрули и пожарные расчёты.
Новости России

Москвичка из ревности откусила мужу пенис

Орган удалось пришить медикам, но естественная эрекция в течение года так и не вернулась 
Темы
Экология, природа, животные

В Рязани зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне

Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги мониторинга атмосферного воздуха за период с 5 по 12 июля.
Медицина

В Рязани врачи достали свиток из бронха 10-летнего мальчика

Предмет попал в правый главный бронх и застрял там — при дыхании ребёнка был слышен характерный свистящий звук, который издавало инородное тело.
Политика

Жириновский называл главного врага России 20 лет назад

Главную цель Британии на постсоветском пространстве Жириновский описывал как стремление занять его целиком, действуя при этом под видом дружественного партнёрства — по аналогии с Антантой перед Первой мировой войной.
Происшествия

Полиция рассказала о проведённых в выходные рейдах в Рязани

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. 
Медицина

Четверо детей заболели туберкулезом в Рязанской области

Подведены итоги оказания противотуберкулезной помощи в Рязанской области в 1 полугодии 2026 года.
Общество

«Единая цифровая карта жителя Рязанской области» стала ключом к безлимиту с T2 

Оператор Т2 стал партнером проекта «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Держатели карты смогут подключить тариф с безлимитом на специальных условиях.
Погода

Синоптик Тишковец пообещал рязанцам погоду «миллион на миллион»

По его словам, в начале недели погода утратит штормовой характер, а интенсивность осадков заметно снизится.
Происшествия

Павел Малков сообщил о сбитом над Рязанской областью БПЛА

Ранее об уничтожении дрона сообщалось в сводке Минобороны России.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье