Кадр из видео СУ СК РФ по республике Тыва
Происшествия

В деле о пропаже девочек-подростков в Тыве криминалист заметил «почерк скопинского маньяка»

Валерия Мединская
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Раскрытые оперативниками детали дела пропавших в Тыве 12-летних школьниц могут указывать на криминальный след в их исчезновении. Криминалист Михаил Игнатов в интервью «Аргументам и фактам» сообщил, что видит в происходящем почерк маньяка, который может действовать по примеру известного на всю страну уроженца Рязанской области Виктора Мохова (скопинского маньяка).

Поиски девочек-подростков продолжаются почти две недели. Юные Амина и Айлана пропали вечером 1 июля. В этот день они отправились на прогулку, но домой так и не вернулись.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения. Судя по роликам, девочки ушли в сторону дамбы на Енисее. На берегу нашли их мобильные телефоны. Те были аккуратно сложены и выключены. Заряд на устройствах при этом сохранился.

Чуть позже нашли обувь школьниц: сначала сандалию одной из девочек примерно в 400 метрах от места обнаружения телефонов, а затем тапок второй — уже в 22 километрах ниже по течению Енисея. Вещи опознали родственники.

По факту исчезновения школьниц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Рассматривается версия, что девочки утонули. Но родственники считают, что их могли похитить. Родные даже обращались к ясновидящим, те подтвердили их догадки и даже указали на конкретный дом, где могут удерживать детей. После этого толпа местных даже попыталась ворваться туда, прибывшие на место полицейские обыскали здание, но школьниц там не нашли.

 «Детали о выключенных телефонах и найденной обуви могут указывать на наличие криминала. Надо искать в округе: куда они могли уйти, куда их могли вывести. Если это криминальная версия, что вполне вероятно, то за этим может стоять какой-нибудь извращенец, маньяк, который похитил их и держит у себя в подвале. По примеру скопинского маньяка. Он может удерживать их», — пояснил криминалист Игнатов.

Скопинский маньяк (Виктор Мохов), о котором упомянул эксперт, 30 сентября 2000 года похитил двух несовершеннолетних девушек в городе Скопин Рязанской области. Пленницы провели в подвале маньяка почти четыре года. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, в 2021 году он вышел из колонии. Сейчас проживает в Скопине.

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