Гороскоп на 10-20 июля: звезды обещают романтику и второе дыхание в отношениях

Середина июля станет особенным периодом для личной жизни всех знаков зодиака. Кому-то астрологи предсказывают всплеск страсти, кому-то — судьбоносную встречу в самом неожиданном месте, а кого-то ждет настоящее второе дыхание в отношениях. Узнайте, что приготовили звезды для вашего знака!

Овен — интернет-роман может стать судьбоносным

Звезды буквально подталкивают Овнов к цифровой романтике! В эти дни удача улыбнется тем, кто не побоится завести переписку на тематическом форуме или откликнется на чье-то сообщение в соцсети. Главное условие — быть предельно искренним. Фальшь сейчас оттолкнет потенциальных поклонников, а открытость сердца притянет именно того человека, который нужен.

Совет звезд: Не игнорируйте виртуальные знакомства — именно в сети может скрываться ваша вторая половинка.

Телец — гибкость как ключ к гармонии

Тельцам в середине июля предстоит проявить недюжинную гибкость в отношениях. Звезды отмечают: желание окружать себя красотой и уютом усилится, но вот мир не всегда будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Если новый знакомый или давний партнер смотрит на некоторые вещи иначе — не спешите спорить. Именно в принятии различий кроется секрет гармонии для Тельцов в этот период.

Совет звезд: Уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном — в близких отношениях.

Близнецы — любовь прячется в кругу друзей

Ваш главный козырь на середину июля — невероятная легкость! Наслаждайтесь моментом, не усложняйте жизнь драмами и не ищите любовь там, где ее точно нет. Астрологи советуют присмотреться к друзьям своих друзей — возможно, тот самый человек давно вращается в вашем общем социальном кругу, а вы его просто не замечали. Ваша природная коммуникабельность — настоящий дар, используйте его по максимуму.

Совет звезд: Сходите на встречу в большой компании — там вас ждет приятный сюрприз.

Рак — тихая гавань притягивает как магнит

Обаяние Раков в эти дни приобретет особую, мягкую и притягательную форму. Вы станете настоящей тихой гаванью для окружающих — люди будут тянуться к вам за поддержкой и теплом. Тем, кто находится в поиске партнера, звезды обещают судьбоносную встречу в самом неожиданном месте. Не исключено, что это произойдет на обычной прогулке в парке или во время вечерней пробежки.

Совет звезд: Чаще выходите на свежий воздух — судьба может поджидать вас за поворотом.

Лев — от поклонников не будет отбоя

Львы в этот период почувствуют себя настоящими звездами — причем не только в собственном воображении, но и в реальности. Повышенное внимание со стороны окружающих станет вашим верным спутником. Вы окажетесь гиперпривлекательны, и отбоя от поклонников точно не будет. Главное — не потерять голову от комплиментов и выбрать среди них того, кто действительно достоин вашего сердца.

Совет звезд: Наслаждайтесь вниманием, но сохраняйте трезвость ума при выборе избранника.

Дева — время честных разговоров

Для Дев наступает период глубоких и откровенных разговоров в личной жизни. Звезды даруют вам удивительную способность находить нужные слова, чтобы объяснить свои чувства, не скатываясь в конфронтацию и упреки. Партнер по достоинству оценит вашу искренность и готовность идти на компромисс. Это идеальное время, чтобы проговорить все накопившиеся обиды и выйти на новый уровень близости.

Совет звезд: Не бойтесь сложных тем — именно они укрепят ваш союз.

Весы — проявите инициативу сами

Наступает идеальное время для совместных выходов в свет с любимым человеком — театры, рестораны, выставки станут прекрасным фоном для укрепления отношений. А вот свободным Весам звезды дают четкую установку: не бойтесь проявлять инициативу! Если вам кто-то симпатичен — действуйте, не ждите знаков внимания. В эти дни ваша смелость будет вознаграждена.

Совет звезд: Первый шаг может сделать тот, кто достаточно храбр. Будьте этим человеком.

Скорпион — страсть и загадочные незнакомцы

Легкая ревность и волна страсти накроют Скорпионов в середине июля. Тем, кто устал от рутины и ждет романтических чудес, планеты предрекают знакомства с загадочными и сложными личностями. Скучно точно не будет — погружение друг в друга обещает быть глубоким и увлекательным. Готовьтесь к эмоциональным качелям, которые в итоге приведут к ярким переживаниям.

Совет звезд: Не бойтесь сложных характеров — именно они подарят вам незабываемые эмоции.

Стрелец — красноречие творит чудеса

В середине июля Стрельцы будут особенно красноречивы и обаятельны. Этот дар поможет разрешить многие недопонимания из прошлого — наконец-то можно расставить все точки над «i» и двигаться дальше без груза обид. Однако перед знаком стоит важная задача: найти баланс между любовью к свободе и готовностью взять на себя ответственность в отношениях.

Совет звезд: Ваша свобода не должна ущемлять чувства близкого человека — найдите золотую середину.

Козерог — прочный фундамент важнее флирта

В личной жизни Козероги в эти дни зафиксируются на таких качествах, как надежность и верность. Поверхностный флирт и мимолетные интрижки будут только утомлять — вам нужно что-то настоящее и долгосрочное. Это прекрасное время для того, чтобы заложить прочный фундамент в уже существующих отношениях или начать строить новые, но с четким прицелом на будущее.

Совет звезд: Лучше один надежный человек, чем десяток пустых admirers.

Водолей — второе дыхание в отношениях

В жизни с партнером у Водолеев открывается период настоящего второго дыхания. Те, кто давно вместе, могут обнаружить, что скука и рутина, которые иногда проскальзывали в общении, внезапно уступают место новому витку интереса и страсти. Главное — постарайтесь вовлекать любимого человека в свои безумные идеи и проекты. Вместе вы сможете свернуть горы.

Совет звезд: Поделитесь своими мечтами — партнер удивит вас поддержкой.

Рыбы — научитесь принимать любовь

Главный совет для Рыб на середину месяца — научиться принимать любовь так же легко, как вы умеете ее отдавать. Часто вы щедро дарите тепло окружающим, но стесняетесь брать взамен. В эти дни интуиция станет вашим ведущим компасом — доверяйте ей. Высока вероятность знакомства в местах, связанных с искусством и духовными практиками: на выставке, в йога-студии или на мастер-классе.

Совет звезд: Позвольте себе быть любимым — вы этого достойны.

По материалам 7дней.ru