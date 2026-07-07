Дрон ВСУ взорвался рядом с рейсовым автобусом под Белгородом

В селе Таврово Белгородского округа Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался рядом с рейсовым автобусом. В результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.

По информации оперативного штаба, FPV-дрон противника сдетонировал в непосредственной близости от рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. Взрыв произошел в момент, когда в салоне находились пассажиры.

В результате взрыва пострадали два мирных жителя. Одному из них — мужчине — медики бригады скорой помощи оказали помощь непосредственно на месте происшествия. От предложенной госпитализации он отказался.

Женщина, находившаяся в автобусе, получила акубаротравму — повреждение, вызванное воздействием ударной волны взрыва на органы слуха. Для дальнейшего обследования и получения необходимой медицинской помощи она была доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода.

Рейсовый автобус получил в результате инцидента незначительные повреждения.