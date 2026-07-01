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Новости России

В сибирских болотах обнаружили признаки демографической катастрофы XIII века

Никита Рязанцев
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Ученые Новосибирского госуниверситета вместе с коллегами из других российских вузов нашли в почвах Западной Сибири признаки демографической катастрофы, которая могла произойти около 700-800 лет назад, пишет РИА Новости.

Исследователи изучили остатки пожарищ в почвах болот и выяснили закономерность распределения в них углей от древних пожаров. После XII века их число внезапно сократилось до минимума и не восстанавливалось долгие годы.

«Простые угли из болота оказались невольными маркерами катастрофы, случившейся 7-8 веков назад и радикально сократившей популяцию людей, жившую в Сибири», — пояснили в вузе.

Ученые нашли наиболее вероятную причину резкого сокращения численности людей на огромных площадях. Они считают, что демографической катастрофе предшествовало монгольское нашествие в XIII веке, однако сами кочевники не смогли бы уничтожить живших в лесах людей.

Специалисты пришли к выводу, что угли болот могут свидетельствовать о массовом вымирании населения, вызванного чумой.

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