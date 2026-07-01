Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов 30 июня вместе с главным врачом Касимовской центральной районной больницы Ольгой Семеновой проверили строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в селе Ибердус и деревне Алешино, а также Гусевскую участковую больницу. Об этом чиновник написал на своей странице ВКонтакте.

Работы по возведению ФАПов ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году по региональной программе будет построено 15 модульных пунктов, 3 из которых — в Касимовском округе: Ибердус, Алешино, Крутоярский. На объектах завершается установка блочно-модульных конструкций, начинается внутренняя отделка и подведение коммуникаций. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.

В ходе визита также обсудили текущее состояние Гусевской участковой больницы и вопросы повышения доступности медицинской помощи для жителей отдалённых сёл.