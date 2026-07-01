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Новости России

Криминалист назвал приоритетную версию убийства студента сверстниками в Омске

Никита Рязанцев
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Убийство студента исторического факультета в Омске, в котором подозревают его сверстников, носит сугубо прагматичный и жестокий характер, заявил в беседе с «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

Молодой человек пропал 21 июня после ухода из дома. Спустя пять дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта. Парня похоронили накануне.

«На ритуальное убийство это совсем не похоже. Больше похоже на убийство по найму, с особой жестокостью», — отметил Игнатов.

По его словам, нападение было спланировано до мелочей, а действия группы говорят о наличии организатора. Вероятно, его сообщники получили вознаграждение за участие в преступлении. Криминалист также считает, что мотивом могла стать не только корысть, но и месть.

В социальных сетях и некоторых СМИ ранее обсуждалась версия о причастности к преступлению бывшей девушки погибшего. Однако следователи опровергли эту информацию в беседе с РИА Новости.

По данным СК, семеро злоумышленников в возрасте от 22 до 24 лет, включая двух девушек, приехавших из Екатеринбурга и Петербурга, заманили юношу на пустырь под предлогом передачи ему золотого самородка.

Молодые люди связали жертву и нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего попытались скрыть тело. Основным мотивом преступления названа личная неприязнь, возникшая при общении в соцсетях. Суд арестовал на два месяца шестерых фигурантов. Расследование продолжается.

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