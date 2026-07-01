Двое дебоширов повредили несколько автомобилей у дома в Рязани

Ночью в Рязани неизвестные устроили погром во дворе жилого дома и повредили несколько автомобилей. Об этом 1 июля сообщил канал «Топор. Новости Рязани».

По словам подписчицы канала, инцидент произошел около полуночи возле дома №18 на улице Мервинской. Рязанка рассказала, что двое мужчин вели себя агрессивно и устроили настоящий дебош. Очевидцы утверждают, что нарушители били стекла припаркованных машин, громко кричали, бросались на заборы и ломали предметы, которые попадались им на пути.

Повреждения получили автомобили не только рядом с домом №18, но и на противоположной стороне улицы.

Официальной информации о задержании предполагаемых участников происшествия пока не поступало.