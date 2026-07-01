Изображение от freepik
Общество

На нескольких улицах Рязани 1 июля отключат холодную воду

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жителям нескольких домов в Рязани временно отключат холодное водоснабжение в среду, 1 июля. Об этом сообщил городской Водоканал.

Подачу холодной воды приостановят с 09:30 до 17:00.

Под отключение попадут дома №4, 8 и 12 по улице Военных автомобилистов, а также дома по Михайловскому шоссе: №234 корпус 1, 236А, 236Б, 240 корпус 1, 250 корпус 1 и 250 корпус 2.

Без воды останутся жители частного сектора на Михайловском шоссе по чётной стороне — от дома №232 до №266.

Ограничения затронут и ряд организаций. Временно без водоснабжения останутся хлебозавод №5 АО «Рязаньхлеб» на улице Военных автомобилистов, 3, а также автомойка в строении 11 на этой же улице.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
SHOT: Елена Блиновская в колонии получает меньше 7 тысяч в месяц
Следующая статья
Двое дебоширов повредили несколько автомобилей у дома в Рязани

Популярные материалы

Общество

Минобр Рязанской области опубликовал фото с выпускных вечеров 

В школах Рязанской области 27 июня прошли выпускные вечера. В этом году со школьной скамьи во взрослую жизнь отправились более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости России

Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье

Родные семьи, пострадавшей в результате падения беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске, опровергли появившиеся в интернете слухи о гибели матери шестимесячного ребенка.
Темы
Новости Касимова

В Касимовском округе приняли компромиссное решение по мемориалу в Крюково

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов на своей странице в соцсетях рассказал, как предлагается решить спорный вопрос о благоустройстве мемориала погибшим воинам. 
Общество

В России могут запретить кататься на сапбордах без спасательных жилетов

Сейчас сапборды юридически относятся к спортивному инвентарю, что исключает их из полноценного правового поля и лишает единых обязательных требований безопасности.
Происшествия

Полиция рассказала, для чего в Рязани рецидивист со стажем крутился около детских садов

Следователь полиции возбудил в отношении рецидивиста уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.
Происшествия

Жилой дом загорелся в Рязанской области из-за неисправности газового оборудования

Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило 29 июня в 21:58. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники.
Новости Касимова

В 2026 году в Касимовском округе построят 3 новых фельдшерско-акушерских пункта

На объектах завершается установка блочно-модульных конструкций, начинается внутренняя отделка и подведение коммуникаций. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.
Происшествия

Двое дебоширов повредили несколько автомобилей у дома в Рязани

Очевидцы утверждают, что нарушители били стекла припаркованных машин, громко кричали, бросались на заборы и ломали предметы, которые попадались им на пути.
Новости России

SHOT: Елена Блиновская в колонии получает меньше 7 тысяч в месяц

По данным СМИ, ежемесячная зарплата 44-летней Блиновской составляет около 6700 рублей. Для сравнения: до задержания доход блогера оценивался примерно в 100 миллионов рублей в месяц.
Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье