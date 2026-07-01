На нескольких улицах Рязани 1 июля отключат холодную воду

Жителям нескольких домов в Рязани временно отключат холодное водоснабжение в среду, 1 июля. Об этом сообщил городской Водоканал.

Подачу холодной воды приостановят с 09:30 до 17:00.

Под отключение попадут дома №4, 8 и 12 по улице Военных автомобилистов, а также дома по Михайловскому шоссе: №234 корпус 1, 236А, 236Б, 240 корпус 1, 250 корпус 1 и 250 корпус 2.

Без воды останутся жители частного сектора на Михайловском шоссе по чётной стороне — от дома №232 до №266.

Ограничения затронут и ряд организаций. Временно без водоснабжения останутся хлебозавод №5 АО «Рязаньхлеб» на улице Военных автомобилистов, 3, а также автомойка в строении 11 на этой же улице.