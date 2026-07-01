Доходы Елены Блиновской после приговора сократились до уровня, который еще несколько лет назад трудно было представить на фоне ее многомиллионного бизнеса. Как сообщает SHOT, сейчас основательница популярных онлайн-марафонов работает швеей в колонии во Владимирской области и получает менее 7 тысяч рублей в месяц.

По данным СМИ, ежемесячная зарплата 44-летней Блиновской составляет около 6700 рублей. Для сравнения: до задержания доход блогера оценивался примерно в 100 миллионов рублей в месяц. Контраст оказался практически беспрецедентным даже для громких уголовных дел последних лет, связанных с крупными медийными фигурами.

Впрочем, фактические выплаты зависят от количества отработанного времени. Так, в феврале этого года Блиновская получила лишь 2900 рублей, поскольку часть месяца находилась на больничном. В общей сложности за шесть месяцев работы в исправительном учреждении ей начислили около 36 тысяч рублей.

Финансовые обязательства блогера сохраняются даже после конфискации имущества. Как утверждает SHOT, в декабре 2025 года Блиновской начислили ежегодный имущественный налог 267 тысяч рублей.

Значительная часть этой суммы (97 тысяч рублей) пришлась на ранее конфискованный автомобиль Lamborghini Urus. Полностью закрыть задолженность экс-«королева марафонов» пока не смогла. Долг погашается частями.

По информации издания, с учетом начисленных пеней размер просроченной задолженности сейчас составляет около 197 тысяч рублей.