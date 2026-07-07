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Новости России

Названа причина смерти участника ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича

Анастасия Мериакри
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Один из основателей и участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич ушел из жизни в Белоруссии на 82-м году жизни. Заслуженный артист Белорусской ССР покинул этот мир внезапно, что стало шоком для его коллег и поклонников.

По информации портала Onliner, со ссылкой на коллегу музыканта Валерия Дайнеко, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Эту версию подтвердила вдова артиста Ольга. По её словам, вечером 6 июля Владислав Мисевич катался на роликах, после чего вернулся домой и принял контрастный душ. После этого ему резко стало плохо.

Отмечается, что проблемы с тромбами беспокоили артиста ещё с детства, несмотря на то, что до последних дней он поддерживал отличную физическую форму.

Коллеги Мисевича вспоминают, что он до самого последнего дня оставался в превосходной форме. Зимой музыкант ходил на лыжах и катался на коньках, а летом — на роликах. Такой активный образ жизни, к сожалению, не смог предотвратить трагедию.

В последние пару лет Владислав Мисевич занимался сольным творчеством. Бывший звукорежиссёр ВИА «Песняры» Сергей Осипов рассказал, что у артиста был запланирован концерт на 25 июля под Быховом.

«Влад был активным, в хорошей форме, и его внезапный уход — для нас шок, конечно. Как коллега он был требовательный к исполнительскому искусству, сохраняя то самое «песняровское качество» в своей работе», — поделился Осипов.

Церемония прощания с легендарным артистом состоится в четверг. К этому времени из-за границы должна прилететь единственная дочь музыканта — Каролина.

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