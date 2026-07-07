В рязанский филиал МГИК подано более 60 заявлений от абитуриентов из разных регионов

Рязанский филиал Московского государственного института культуры (МГИК), который возобновил свою работу в 2024 году по инициативе губернатора Павла Малкова, продолжает принимать документы от абитуриентов. На сегодняшний день в приемную комиссию поступило уже более 60 заявлений.

Интерес к рязанскому филиалу МГИК проявляют абитуриенты не только из Рязанской области, но и из соседних регионов. Среди подавших заявления — жители Московской, Владимирской, Костромской, Волгоградской, Новосибирской областей, а также Пермского края.

Наибольший интерес у абитуриентов вызывают два направления подготовки: «Народная художественная культура» и «Социально-культурная деятельность». Именно по этим специальностям подано большинство заявлений.

Содержание образовательных программ вуза ежегодно обновляется, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. В 2026 году рязанский филиал МГИК впервые открывает набор в магистратуру по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Уникальность программы заключается в том, что она разработана совместно с ведущими региональными музеями. Это позволит студентам получать не только теоретические знания, но и практические навыки работы в музейной сфере непосредственно на базе действующих учреждений культуры.

Прием документов от абитуриентов продлится до 10 июля включительно. После завершения подачи заявлений для поступающих в рязанский филиал МГИК начнутся вступительные творческие экзамены по различным направлениям обучения.