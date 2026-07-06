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Общество

Рост зарплат в Рязанской области: аналитики назвали самые прибыльные сферы

Алексей Самохин
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За первые шесть месяцев 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Рязанской области увеличилась на 9%. Если в январе работодатели региона в среднем предлагали соискателям 69,8 тыс. рублей, то к июню эта сумма выросла до 76,1 тыс. рублей. Согласно исследованию экспертов сервиса hh.ru, наиболее динамичный рост доходов зафиксирован в сырьевом секторе, агропромышленном комплексе и среди рабочих специальностей.  

Максимальный рывок продемонстрировала сфера добычи сырья, где зарплатные предложения взлетели сразу на 42%, достигнув отметки в 117,4 тыс. рублей. На второй строчке оказалось сельское хозяйство с ростом на 34%: здесь среднее предложение увеличилось с 94,6 тыс. до 126,6 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает рабочий персонал — работодатели подняли планку на 21%, предлагая специалистам около 99,7 тыс. рублей. В топ-5 также вошли строительная отрасль (+21%, до 106 тыс. рублей) и сфера информационных технологий (+12%, до 69,3 тыс. рублей).  

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова пояснила, что выраженный акцент сместился на линейных сотрудников и рабочий класс. При этом темпы индексации и итоговый доход различаются по профессиям. Так, активнее всего заработная плата росла у операторов контакт-центров (на 27,7%), однако абсолютными лидерами по уровню заработка в массовом сегменте стали машинисты. Их медианный доход достиг 184,9 тыс. рублей, что позволило рабочим обогнать по доходам часть руководящего состава предприятий.

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