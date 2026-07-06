Клирик Рязанской епархии совершил пастырскую поездку в зону СВО

Клирик Рязанской епархии совершил пастырскую поездку в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

В июне 2026 года по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима клирик Рязанской епархии навестил военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Очередная поездка была осуществлена совместно с фондом «За наших».

Батюшка совершил Таинства исповеди и причастия. Кроме того, был пожертвован автомобиль УАЗ на нужды одной из бригад морской пехоты.

Рязанцы посетили несколько полков воздушно-десантных войск и привезли им бензин, газ, бытовую технику и гуманитарную помощь, необходимую для нужд бойцов.