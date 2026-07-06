Момент прилёта, кадр из видео
Политика

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

Алексей Самохин
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В ночь на 6 июля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака стала ответом на террористические удары киевского режима по объектам российской гражданской инфраструктуры.  

По данным военного ведомства, в ходе операции поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.  

Информационные ресурсы со ссылкой на экстренные службы уточняют, что взрывы в украинской столице и окрестностях начались около часа ночи. В ходе ударов применялись ракетные комплексы «Калибр», «Циркон», «Искандер-М», крылатые ракеты Х-101 и ударные дроны «Герань-3». 

По предварительной информации, поражение получили машиностроительный завод «Визар» в Жулянах, задействованный в производстве компонентов для ракет «Нептун», судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», выполнявший оборонные заказы по ремонту военной техники, а также объекты компании Roshen.  

Серьезный ущерб нанесен энергетической системе Киева. Сообщается о прилетах по ключевым инфраструктурным узлам, включая Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что вызвало перебои с электроснабжением и подачей воды в нескольких районах города. 

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