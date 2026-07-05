России предстоит пережить один из самых важных периодов последних лет. По крайней мере, именно такой прогноз озвучила известный астролог Светлана Драган телеканалу «78». Она уверена, что уже в июле в стране начнутся процессы, которые повлияют не только на внутреннюю политику, но и на дальнейшую судьбу государства. По её мнению, именно с этого месяца стартует новая историческая глава.

Подобные заявления относятся к области астрологии и не имеют научного подтверждения. Тем не менее прогнозы Драган регулярно вызывают широкий общественный интерес. Их обсуждают люди, увлекающиеся пророчествами, предсказаниями, православием, религией, духовными знамениями и вопросами будущего России.

Июль — точка невозврата

По словам Светланы Драган, середина лета откроет для России совершенно новый этап. Астролог считает, что перемены затронут сразу несколько сфер — государственное управление, информационное пространство, культуру и общественную жизнь.

Главные события, по всей видимости, выпадут на первую половину месяца. Именно в этот период могут быть приняты важные решения, связанные с дальнейшим курсом страны, распределением ресурсов и стратегическими задачами. Драган полагает, что внешне эти изменения могут показаться незаметными. Однако именно они, как считает астролог, зададут направление развития России на многие годы вперёд.

Вторая половина месяца: весь мир будет трясти

Не менее важным Светлана Драган называет конец месяца. Она уверена, что в двадцатых числах июля произойдут события, которые окажут влияние уже не только на Россию, но и на весь мир.

По мнению астролога, именно тогда борьба крупнейших держав вступит в новую фазу. Она связывает этот период с усилением противостояния в информационной сфере и предполагает, что всё большую роль начнут играть технологии и киберпространство.

Драган считает, что многие процессы уже идут, хотя мы пока их не замечаем.

Масштабная перестройка

Согласно прогнозу астролога, август продолжит курс на обновление. Она допускает, что в этот период могут начаться кадровые изменения в различных структурах власти. По версии Драган, особенно важными окажутся события середины и конца августа. Именно они, как считает астролог, способны повлиять на международные отношения и определить дальнейшее развитие внешней политики.

Осенью, по её словам, процесс только усилится. Она ожидает продолжения перестановок и решений, которые могут стать частью более масштабных преобразований внутри страны. Тем более, именно на этот период придутся выборы в Государственную Думу РФ.

По-прежнему жить уже не будем

Драган убеждена, что Россия уже вступила в новую историческую эпоху. По её мнению, страна постепенно уходит от прежней модели развития, а попытки вернуться к прошлому не принесут результата.

Астролог считает, что впереди период своеобразной перезагрузки. Именно она позволит России приспособиться к новым мировым условиям.

Что ждёт США

В своём прогнозе Светлана Драган уделяет большое внимание и Соединённым Штатам. Она считает, что американская политическая система постепенно входит в полосу серьёзного кризиса.

По мнению астролога, наиболее сложный период для США ещё впереди. Она связывает его с внутренними конфликтами, экономическими трудностями и возможными природными катастрофами.

Отдельно Драган высказывается о Дональде Трампе. По её оценке, его политическое влияние со временем начнёт ослабевать, а сама Америка вступит в этап масштабных перемен.

Почему 2029 год станет отправным

Горизонт своего прогноза Светлана Драган выстраивает до 2029 года. Именно этот период она считает временем окончательного изменения мирового баланса сил.

По мнению астролога, в ближайшие годы влияние США будет постепенно снижаться, тогда как Россия сможет укрепить свои позиции на мировой арене. В своих рассуждениях Драган также вспоминает прогнозы Владимира Жириновского, который говорил о серьёзном кризисе американской системы.

Она предполагает, что именно к 2028–2029 годам мир может войти в совершенно новую политическую реальность.

России тоже предстоят непростые испытания

Несмотря на оптимистичный взгляд на будущее страны, Драган предупреждает, что путь к переменам будет непростым.

Она считает, что 2027 и 2028 годы способны стать периодом напряжённых решений и серьёзных испытаний. При этом Россия, по её мнению, окажется одним из государств, которые будут определять дальнейшее развитие мировых процессов.

Астролог выдвинула необычное предположение. Возможно, изменится центр государственного управления. Она не исключает, что в перспективе ключевую роль может получить один из крупных городов Сибири.

По прогнозу Светланы Драган, масштабные изменения затронут не только Россию и США. Она считает, что многие государства столкнутся с экономическими трудностями, сменой политических элит и замедлением темпов развития уже к весне 2029 года.