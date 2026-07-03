Их время пришло: кто сорвёт джекпот в июле. Астрологический прогноз от Тамары Глобы

Наступил июль, второй месяц лета. А это значит, что пора узнать, кому из знаков зодиака звёзды приготовили настоящий джекпот. Не всем в этом месяце улыбнётся удача. Но есть те, кто точно должен воспользоваться моментом. Сделать то, на что раньше не решались. О чём боялись даже думать. Мы подготовили для вас астрологический прогноз от Тамары Глобы. Российский астролог рассказывает, кому повезёт в июле.

Овны

Для Овнов июль станет месяцем заметных перемен и новых возможностей. Это удачное время, чтобы заявить о себе, раскрыть творческий потенциал и привлечь внимание к своим идеям. Не стоит отталкивать людей, которые искренне готовы вас поддержать, именно их помощь может сыграть важную роль в реализации ваших планов. Первая декада месяца особенно благоприятна для публичных выступлений, новых проектов и общения. Рядом окажутся люди, способные вдохновить, поддержать и подсказать перспективное направление, в том числе связанное с финансами и карьерным ростом. Если вы давно планировали поездку или рабочую командировку, откладывать её не стоит. По словам Тамары Глобы, именно такие путешествия могут открыть новые возможности, принести полезные знакомства и оказаться гораздо успешнее, чем вы ожидали.

Львы

Для Львов июль начинается с активной работы и довольно быстрых перемен. Уже с первой декады придётся включаться в новые задачи и не выпадать из ритма — именно сейчас закладывается основа будущих успехов. Нагрузка может показаться высокой, но она напрямую связана с деньгами и продвижением. В центре внимания работа, творчество и личные проекты, которые постепенно начнут приносить результат. Хорошее время для поездок и смены обстановки. Дорога и новые места могут дать не только впечатления, но и полезные возможности, в том числе финансовые. Также месяц подходит для совместных проектов с друзьями и единомышленниками. Возможны новые предложения, поэтому стоит быть внимательнее к тому, что происходит вокруг. Влияние Юпитера в этом знаке даёт шанс на рост, творчество и личные достижения. Важно не упускать возможности, которые появятся в этот период.

Девы

Для Дев июль становится периодом, когда идеи наконец начинают переходить в действия. То, что раньше откладывалось, сейчас может получить развитие, особенно если связано с творчеством, личными проектами или саморазвитием. Важно не затягивать с решениями и пробовать двигаться вперёд, даже если результат пока не до конца очевиден. Хорошее время для обучения и новых знаний. Всё, что удастся освоить сейчас, быстро найдёт применение и поможет укрепить позиции в работе и личных делах. Значимую роль играет окружение. Поддержка друзей и единомышленников становится более ощутимой и может привести к новым совместным возможностям и проектам. Сейчас важно не откладывать шаги, а использовать момент, когда обстоятельства складываются в вашу пользу.

Водолеи

Для Водолеев июль становится месяцем, когда многое начинает выстраиваться вокруг профессионального развития и обучения. Вопросы, связанные с работой и коллегами, могут решиться неожиданно удачно и в перспективе принести ощутимую пользу и новые возможности. Это хорошее время для поиска новых интересов и увлечений. Некоторые из них могут оказаться не просто временными, а перерасти в долгосрочные направления, которые повлияют на дальнейшие планы. Отдельное внимание стоит уделить вопросам семьи, особенно если есть дети. Сейчас важно включиться в их дела, помочь в том, что требует поддержки, и не оставаться в стороне. Такое участие позже даст заметный положительный результат.