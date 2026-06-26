День молодёжи с Дарьей Донцовой, Ульяной Мамушкиной и фестивалем «Голос улиц»: афиша выходных в Рязани

Ко Дню молодежи в Нижнем городском саду пройдет главное праздничное событие выходных. В программе – фестиваль уличных культур и спорта, мастер-классы, маркет локальных брендов и другие активности. Специальным гостем станет Ульяна Мамушкина. Также в Рязань приедет писательница и телеведущей Дарья Донцова. На главной сцене она проведет открытый диалог со зрителями. Вход на все площадки будет свободным.

Какие еще мероприятия, в том числе бесплатные, пройдут в городе – читайте в нашей новой афише.

27 июня, суббота

Нижний городской сад

День молодежи (0+) – с 12:00 до 22:00. В Нижнем городском саду пройдут фестиваль уличных культур и спорта «Голос улиц», мастер-классы, маркет локальных брендов, интерактивные площадки, гастрозона и вечерняя концертная программа. Специальным гостем праздника станет Ульяна Мамушкина. Вход свободный.

Встреча с Дарьей Донцовой (0+) – 15:00. В рамках Дня молодежи известная писательница, сценаристка и телеведущая проведет открытый диалог «Жить, чтобы помочь другим». Гости смогут пообщаться с автором, задать вопросы и принять участие в живой беседе. Вход свободный.

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинове

Фестиваль «Есенин Яр» (6+) – 15:00. На сцене музея-заповедника в Константинове выступит рязанская группа «Лыбедь», которая исполнит песни на стихи Сергея Есенина, а также свои самые известные композиции, включая хит «Рязань». Посетить концерт можно по входному билету на территорию музея-заповедника.

Лесопарк

Фестиваль «Стальная Рязань» (0+) – 11:00, вход свободный. В городе пройдет фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. В программе показательные бои, мастер-классы по стрельбе из лука и метанию ножей, ремесленные зоны и ярмарка.

Рязанская филармония

Концерт «Рок-хиты» (12+) – 19:00, вход свободный. На ступенях филармонии со стороны Нижнего парка молодежный состав Рязанского губернаторского симфонического оркестра исполнит рок-версии известных классических произведений и популярных хитов, включая музыку Виктора Цоя, Вивальди, Моцарта и Бетховена.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00 и 17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

28 июня, воскресенье

Рязанская филармония

Концерт «Жемчужины русского романса» (6+) – 16:00, вход свободный. На ступенях филармонии со стороны Нижнего парка прозвучат известные русские романсы в исполнении музыкантов. Перед концертом, с 15:00, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию акварельной открытки «Летний пейзаж».

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.