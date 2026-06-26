Тень Третьей мировой войны обретает чёткие формы. К «продвинутой ядерной доктрине», которая пугает ударом по России, присоединились даже нейтральные Норвегия и Финляндия. А потому пророчество о дате ядерного апокалипсиса уже не кажется чем-то фантастическим.

Наша реальность, возможно, предсказана задолго до того, как случилась. И речь не о пророчествах Нострадамуса или Ванги. Контуры будущего точно описаны в книгах фантастов, предвосхитивших своё время, пишет издание «Царьград».

Август 2026 года: дата, названная Брэдбери

Самое леденящее душу предсказание сделал американский писатель Рэй Брэдбери. Он назвал точную дату ядерного апокалипсиса. Брэдбери изложил его в цикле «Марсианские хроники». Конец света наступит в августе 2026 года. Точный день катастрофы писатель назвал в рассказе «Будет ласковый дождь», опубликованном в 1950 году.

По сюжету действие разворачивается в Калифорнии. В результате ядерного взрыва погибают все жители города. Единственное, что напоминает о людях, — их выжженные силуэты на западной стене дома. Дом продолжает жить своей жизнью даже без погибших хозяев.

Умный дом, роботы и голосовой помощник

Семьдесят шесть лет назад писатель-фантаст предвосхитил создание умного дома. Именно его Брэдбери описывает в одном его рассказе. События после ядерной катастрофы протекают привычным чередом. Автоматизированные системы готовят еду, делают уборку, заправляют постели, моют посуду, читают стихи, ведут диалоги и предлагают развлечения, которыми уже некому насладиться.

Не понимая, что хозяева мертвы, голосовой помощник объявляет время. А домашний робот делает завтрак. Днём механические роботы-пылесосы собирают пыль и поддерживают порядок. Когда внутрь забегает умирающая собака, её тело после смерти утилизируют автоматические системы.

В 1950 году это казалось фантастикой. А в 2026 году голосовые помощники и умные дома — уже реальность.

Вечером дом накрывает столы для игры в карты, включает музыку, в детской комнате транслирует на стены мультики. А когда внезапно начинается пожар, борется с огнём с помощью автоматической системы тушения.

Но вот беда: сгорает управляющий компьютер, и к утру здание рушится. В единственной уцелевшей стене умного дома остаётся голос, механически повторяющий по кругу одну фразу:

«Сегодня 5 августа 2026 года».

Фантастика или реальность?

Последствия катастрофы описаны с такой детальностью, что мороз по коже. До даты икс осталось меньше двух месяцев. Фанаты Брэдбери очень ждут этого дня, чтобы проверить предсказание о ядерном апокалипсисе. Конечно, это всего лишь художественный вымысел.

Сам писатель называл себя даже не фантастом, а сказочником. Но в каждой сказке есть доля реальности. Если он предвосхитил создание умного дома, может, и с датой ядерного апокалипсиса не ошибся?

Чернобыль и другие совпадения

В журнальной версии этого же рассказа действие происходит в другие даты — 28 и 29 апреля 1985 года. То есть за год до того, как в Советском Союзе произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС. Это стало крупнейшей ядерной катастрофой в истории. Вот почему поклонники творчества Брэдбери внимательно относятся и к дате, указанной в книжной версии рассказа.

Что ещё предсказал Брэдбери

В жанре постапокалиптической фантастики Брэдбери чудо как хорош. Умный дом — не единственное, что он предсказал задолго до того, как человечество это изобрело. Некоторые его фантазии стали обыденностью.

В романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» он описывает общество, где вместо чтения люди смотрят телевизоры, которые занимают целую стену в комнате. С появлением плазменных панелей это вошло в наш быт.

В этой же книге упоминаются беспроводные наушники. Автор описывает их как миниатюрные радиоприёмники-втулки, которые вставляются в уши. Есть там и камеры уличного видеонаблюдения. И другие устройства для слежки за людьми. Например, роботы-животные — главного героя преследует механический пёс.

Дети и гаджеты: пророчество из «Вельда»

Будущая зависимость детей от гаджетов потрясающе точно предсказана в рассказе Брэдбери «Вельд». Супружеская пара с двумя детьми живёт в умном доме. Там есть специальная комната, способная создавать любые виртуальные миры. Дети проводят там слишком много времени, и родители решают отключить систему.

Развязка трагическая: дети заманивают отца и мать в комнату, где на них нападают ставшие настоящими сгенерированные львы.

Марс и ядерная война

В «Марсианских хрониках» описана колонизация Красной планеты. С развитием технологий это тоже перестаёт быть фантастикой.

Космические агентства разных стран лелеют планы по высадке людей на Марс. У Брэдбери земляне прилетают на Марс волнами. Сначала одиночки-астронавты, следом целые семьи. Кульминация наступает, когда ядерная война уничтожает Землю.

Ядерная угроза сегодня

Европа не скрывает, что строит ядерный плацдарм. В связи с эскалацией террористических атак со стороны Украины аналитики вновь заговорили о применении ядерного оружия.

Но политолог Юрий Бондаренко в беседе с Царьградом назвал вероятность обмена ядерными ударами нулевой.

«Войны побеждаются не ядерным оружием, а желанием побеждать. Была бы воля, можно и без ядерного оружия так ударить, что всё закончится».

До 5 августа 2026 года осталось совсем немного. Сбудется ли пророчество Брэдбери? Или это просто фантазия гениального сказочника? Время покажет. Но то, что мир никогда ещё не был так близок к ядерной пропасти, отрицать невозможно.