Мир в огне: предсказание Жириновского на 2026 год сулит тревожные события

Прошло несколько лет с момента смерти Владимира Жириновского. А интерес к его заявлениям только растёт. В сети легендарного лидера ЛДПР называют «Вовангой» и вспоминают его прогнозы, которые сбылись с пугающей точностью. Особое внимание сейчас приковано к предсказаниям о 2026 годе. Именно этот период он называл временем больших перемен для России и всего мира.

Почему Жириновского называют «Вовангой»

Жириновский прославился точными предсказаниями. Он говорил о начале специальной военной операции ещё до её старта. Предупреждал об обострении на Ближнем Востоке. Многие его прогнозы сбылись.

В интернете политика окрестили «Вовангой», за его архивными выступлениями охотятся миллионы. Люди ищут ответы на тревожные вопросы. Когда закончится СВО? Что ждёт Россию в ближайшие годы? Каким будет мир после 2026-го?

Архивные записи политика снова активно обсуждают. Поисковые запросы вроде «предсказания Жириновского о России» и «пророчества о 2026 годе» бьют рекорды. Люди пытаются найти в них истину.

Два сценария для Украины: прогноз, который обсуждают до сих пор

Жириновский считал, что именно 2026 год станет рубежом в украинском вопросе. Конфликт перейдёт в новую фазу.

Политик рассматривал два сценария. Первый — вступление Украины в НАТО. В этом случае Россия установила бы полный контроль над освобождённой территорией. Западная часть страны ушла бы под влияние Польши.

Второй сценарий Жириновский называл более вероятным. Украина сохраняется как государство, но без членства в альянсе и без серьёзного военного потенциала. За Россией окончательно закрепляются Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Когда-то политик сравнил будущее Украины с разделённым тортом. Большая часть отходит России. Западные территории остаются под названием Галиция. Эти слова он произнёс в Госдуме в конце 2021 года. Тогда он говорил: если дипломатия зайдёт в тупик, события пойдут по другому сценарию. Прогноз оказался близок к реальной дате начала СВО.

Что Жириновский предсказал НАТО и США

Жириновский был уверен: к 2026 году НАТО столкнётся с кризисом. Отношения России с Европой станут ещё жёстче, существующая система коллективной безопасности утратит значение.

На смену ей может прийти новая конструкция. В неё войдут Россия, Турция, Иран, Ирак и Сирия. Политик не раз говорил об этом.

Говорил он и о США. Вашингтон постепенно сократит влияние в Европе. Американцы сосредоточатся на своём континенте. Будут строить союз с Канадой и Мексикой. Разовьют общее экономическое и политическое пространство.

Одна архивная запись вызвала особый резонанс. Видео сделано в 2002 году в Багдаде. Его показали на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Политик рассуждал о неожиданном сближении Москвы и Вашингтона.

Он говорил, что Европа теряет влияние. На этом фоне Россия и Америка могут начать взаимодействовать. Руководствоваться будут только собственными интересами. Ни у Москвы, ни у Вашингтона нет надёжных союзников. Двум державам придётся искать точки соприкосновения.

Архивная находка: прогноз Жириновского до 2050 года

После смерти Жириновского появились сообщения об архивных записях. Об этом рассказывал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Политик якобы расписал видение будущего на десятилетия вперёд.

2026 год — завершение активной фазы СВО. 2030 год — Россия становится полностью суверенной. У страны одна из сильнейших армий мира. 2040 год — Россия значительно усиливает влияние. Середина XXI века — глобальное перераспределение мирового порядка. Москва входит в число главных политических центров планеты.

«Гипероружие» и мировой конфликт: самое тревожное предсказание

Один из самых обсуждаемых прогнозов — о мировом конфликте. Журналист Дмитрий Смирнов напоминал: Жириновский говорил о серьёзном противостоянии после 2026 года.

Политик подчёркивал важную деталь. Речь не идёт о классической ядерной войне. Человечество столкнётся с локальным конфликтом. В нём применят принципиально новое вооружение.

Жириновский называл его «гипероружием». По разрушительной силе оно превзойдёт привычные виды вооружений. Какие государства окажутся участниками — политик не уточнял. Предположил, что одна из небольших стран юга Европы может серьёзно пострадать.

Эти прогнозы остаются предметом дискуссий. Они не являются установленными фактами. Но интерес к словам Жириновского не угасает. Его называют «Вовангой» и продолжают искать ответы в его выступлениях.