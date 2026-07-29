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Гороскоп на 30 июля: кому повезет в бизнесе, а кому нужен срочный отдых

Анастасия Мериакри
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Четверг, 30 июля, несет в себе энергию сосредоточенности и расстановки приоритетов. Звезды советуют в этот день направить силы на практические задачи, укрепить здоровье и навести порядок в отношениях. Кому удастся заключить выгодную сделку, кому стоит прислушаться к интуиции, а кому необходимо срочно взять паузу — читайте в подробном прогнозе.

Овен: Время для бизнеса и поиска союзников

Отличный день для расширения бизнеса или обновления рабочих пространств. Сохраняйте фокус и не тратьте энергию на пустые споры.

Отношения: Вы можете столкнуться с таким же пылким и взрывным человеком, как вы сами. Помните: подобное притягивает подобное, но два огня могут просто обжечь друг друга. Ищите союзников среди спокойных и уравновешенных людей.

Здоровье: Уделите пристальное внимание здоровью детей и близких. Контролируйте рацион: неправильное питание сегодня быстро приведет к перепадам настроения.

Удача: Особый успех ждет тех, кто занят в гостиничном бизнесе и благотворительности.

Телец: Осторожность в доверии и финансах

Вам захочется открыться миру, но звезды предупреждают: не изливайте душу первому встречному. Убедитесь, что собеседник действительно держит ваши интересы в сердце. Зато это идеальный день, чтобы протянуть «оливковую ветвь» и помириться после недавних ссор.

Финансы: Остерегайтесь спонтанных трат и псевдодуховных практик, которые могут опустошить ваш кошелек. Наберитесь терпения, финансовая ситуация стабилизируется сама.

Здоровье: Поддержите пищеварительную систему легкой натуральной пищей. Обратите внимание на здоровье ушей и лимфатических узлов.

Близнецы: Духовность и личные границы

Ваше эго может вступить в конфликт с авторитетами. Звезды советуют проявить дипломатию и такт, а не идти напролом.

Отношения: В личной жизни царит нежность, но вам может быть тесно в рамках чужого контроля. Честный разговор поможет укрепить доверие, но не позволяйте другим манипулировать вами.

Финансы: Хороший день, чтобы пересмотреть бюджет и урезать лишние расходы.

Здоровье: Посвятите время духовным практикам и общению с мудрыми людьми, это поможет обрести внутреннюю гармонию.

Рак: Звездный час и баланс с близкими

Вы сегодня в центре внимания. Ваша уверенность и харизма помогут убедить кого угодно в своей правоте и успешно провести деловые переговоры.

Карьера и любовь: Увлеченность работой может сыграть злую шутку. Ваш партнер уже устал от вашего отсутствия и может устроить кризис. Найдите время для романтики, пока не стало слишком поздно.

Здоровье: Отличная идея — найти партнера для совместных тренировок. Взаимный энтузиазм поможет вам обоим достичь отличной физической формы.

Лев: Перемены и адаптация

Вам предстоит балансировать между чувством долга и жаждой свободы. Настойчивость в делах обязательно окупится, даже если сейчас кажется, что вы топчетесь на месте.

Карьера: Высока вероятность перевода в другой отдел или смены работы. Не бойтесь перемен — новая ситуация откроет перед вами долгожданные перспективы.

Отношения: Ваш партнер жаждет авантюр и экспериментов. Поддержите его без иронии, даже если его новые идеи покажутся вам странными.

Здоровье: Следите за уровнем железа в организме, чтобы избежать анемии. Успокаивающие травяные чаи помогут справиться с перепадами настроения.

Дева: Обаяние и поиск ресурсов

Ваше остроумие и грация сегодня покоряют сердца. Используйте этот период для нетворкинга и расширения круга полезных знакомств.

Финансы: Если вы чувствуете, что не сводите концы с концами, сегодня отличный день, чтобы начать искать подработку. Возможно, она со временем перерастет в ваше основное дело.

Здоровье: Избегайте переутомления. Точечный массаж и диета с упором на сложные углеводы помогут снять напряжение в суставах.

Весы: Фокус и старт проектов

Вокруг много шума, но вам нужно отсечь лишнее и сфокусироваться на главном. Правильно расставленные приоритеты сегодня принесут вам настоящее «золото».

Карьера: Наконец-то начните тот проект, который вы откладывали месяцами. Не перекладывайте ответственность на других и смело отстаивайте свои идеи.

Здоровье: Высокий риск подхватить сезонную простуду. Принимайте профилактические меры, больше отдыхайте и высыпайтесь.

Скорпион: Откровенность и перезагрузка

Вы сильны и независимы. Разбавьте свои будни короткой поездкой или неформальной встречей с коллегами.

Отношения: Наступил идеальный момент для глубокого, откровенного разговора с партнером. Раскройте свои секреты и страхи — это невероятно сблизит вас.

Карьера: У вас накопилось много дел, но концентрация сегодня хромает. Лучшее решение — взять выходной и дать мозгу перезагрузиться, иначе вы просто наделаете ошибок.

Здоровье: Избегайте морепродуктов (возможна аллергия) и алкоголя. Сделайте акцент на наращивании мышечной массы.

Стрелец: Действие в любви и карьере

Вечерняя прогулка или встреча с друзьями может перерасти в нечто большее. Вы легко найдете родственную душу.

Карьера: Ваши амбиции получают мощный импульс. Новые идеи будут рождаться одна за другой, а поддержка со стороны коллег (особенно женщин) поможет их реализовать.

Отношения: Одних чувств мало — любовь требует действий. Если вы давно перестали делать приятные мелочи для партнера, исправьте это немедленно, иначе он может потерять к вам интерес.

Козерог: Харизма и уверенность

После периода затишья к вам возвращается уверенность. Сегодня вы готовы бороться за свои интересы и принимать смелые решения, опираясь на инстинкты.

Карьера: Ваш оптимизм и дисциплина открывают новые двери. Небольшая напряженность в коллективе легко сгладится благодаря вашему дипломатичному подходу.

Здоровье: Уделите внимание сердечно-сосудистой системе и уровню холестерина. Успокаивающие травы (например, тысячелистник) помогут снять нервное напряжение.

Водолей: Интуиция и нетворкинг

Доверяйте своему внутреннему компасу, даже если окружающие идут в другую сторону. Ваше упрямство сегодня сыграет вам на руку.

Карьера и финансы: Отличная неделя для старта новых проектов. Проявите свои организаторские таланты. В конце месяца вас может ждать приятный и неожиданный финансовый бонус.

Отношения: Вы легко вступаете в короткие интрижки, но сегодня вам может захотеться настоящей, глубокой любви. Контролируйте импульсивность.

Здоровье: Следите за артериальным давлением и откажитесь от жирной пищи.

Рыбы: Домашний уют и эксперименты

Оградите себя от токсичных и негативных людей. Сегодня лучше провести время дома с семьей, навести уют и спокойно завершить начатые дела.

Карьера и финансы: Проявите жесткую дисциплину в финансовых вопросах. Ваш организованный подход к работе уже в ближайшее время даст ощутимые денежные плоды.

Отношения: День экспериментов! Попробуйте новое блюдо, смените стиль одежды или отправьтесь в спонтанную поездку.

Здоровье: Возможна задержка жидкости и проблемы с пазухами носа. Пейте больше воды, используйте мочегонные продукты и ограничьте кофеин.

По материалам МОЁ! Online

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