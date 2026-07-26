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Крещение Руси, «огненная колесница» и самый любимый русский святой: главные православные праздники предстоящей недели

Валерия Мединская
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О православных праздниках последней дней июля и первых днях августа рассказал священник Антоний Русакевич в своей группе ВКонтакте. С 27 июля по 2 августа Церковь вспоминает сразу несколько великих святых и событий, которые определили ход истории.

«Каждый из этих дней напоминает нам о тех, кто стоял у истоков нашей веры и государственности», — пишет отец Антоний.

27–28 июля: от богослова до крестителя Руси

В понедельник, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Никодима Святогорца. Этот выдающийся афонский подвижник и богослов жил во второй половине XVIII — начале XIX века. Он наизусть знал всё Священное Писание и оставил богатейшее духовное наследие, включая канон Пресвятой Богородице.

28 июля, во вторник, — день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, которого в Крещении нарекли Василием. Именно его воле и Божьему Промыслу мы обязаны Крещением Руси, которое произошло в 988 году. За двадцать восемь лет христианского правления святой Владимир распространил веру от Новгорода до Ростова и заложил основу единого государства.

29–30 июля: отцы Собора и великомученица Марина

В среду Церковь празднует память святых отцов Четвёртого Вселенского Собора. Именно на нём была опровергнута ересь Евтихия, учившего о слиянии Божественной и человеческой природ во Христе. Отцы Собора утвердили равное и неделимое совершенство Спасителя в двух ипостасях.

В  четверг свои именины отмечают многие христианки, крещёные в честь великомученицы Марины Антиохийской.

«Святая Марина, которую на Руси часто называли Маргаритой, родилась в IV веке в семье языческого жреца, но ещё в подростковом возрасте тайно приняла Крещение, а в пятнадцать лет открыто исповедовала Христа», — рассказывает священник.

Её подвергли жестоким пыткам, но по Божьей воле она явила множество чудотворений. Это привело к вере тысячи язычников. Святая была обезглавлена, но не сломлена.

1–2 августа: Серафим Саровский и пророк Илия

1 августа, в субботу, — обретение мощей одного из самых любимых русских святых, преподобного Серафима Саровского. Это событие произошло в 1903 году при многотысячном стечении богомольцев и участии императорской семьи. «В тот день многие верующие по молитвам к великому святому получили исцеление», — напоминает священник.

2 августа, в воскресенье, Церковь чтит величайшего ветхозаветного пророка — Илию. Он родился за девятьсот лет до Рождества Христова и прославился строгой аскезой, чудотворениями и даром прозорливости. Святой Илия ревностно обличал идолопоклонство, а за веру и праведность Бог взял его на Небо живым — в огненной колеснице. Вместе с пророком Моисеем он являлся во время Преображения Господня. По преданию, пророк Илия станет предтечей Второго Пришествия Спасителя.

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