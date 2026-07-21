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«Много будет жертв». Стало реальностью печальное предупреждение Матроны, мы на пороге важнейшего выбора

Валерия Мединская
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Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых в России. Она известна своими предсказаниями о революциях, войнах и перестройках, а также о событиях современности, которые волнуют многих людей. Её тревожное предсказание о том, что ждёт Россию летом, сегодня обсуждают особенно активно. Потому что оно касается судьбоносного выбора, который предстоит сделать нашей стране и каждому человеку в отдельности.

«Крест или хлеб»: пророчество о выборе и жертвах

Матрона Никонова родилась в 1881 году, и с раннего детства она была слепой, а в 17 лет перенесла паралич ниже пояса. Но при этом способность предвидеть будущее у неё проявилась уже в 8 лет, и к 13 годам к ней уже приходили за исцелением и советом. После смерти отца в 1912 году она переехала в Москву, где её начали почитать монахини Троице-Сергиевой лавры. Она скончалась в 1952 году, а в 1999 году была канонизирована как святая. Несмотря на отсутствие письменных трудов, её предсказания передавались от духовных последователей из уст в уста, ключевое предсказание, связанное с 2026 годом, гласит:

«Придёт время нелегкого выбора — крест или хлеб. Много будет жертв».

По словам святой, человечество столкнётся с трудным выбором между духовностью и материальными благами. Она считала: чем меньше людей сохранят веру, тем больше будет вооружённых конфликтов, которые будут разгораться повсюду. Старица выражала сожаление о тех, кто столкнётся с тяжёлыми временами. Она оставляла надежду на то, что конфликты прекратятся, если люди обратятся к Богу и будут искренне молиться.

«Много будет бед, но не ропщите», — утешала она своих последователей, и эти слова сегодня звучат особенно актуально.

«Без войны война идёт»: пророчество о глобальном кризисе

В свете современных вооружённых конфликтов пророчества Матроны воспринимаются как суровое предостережение. Она утверждала, что человечество не погибнет из-за войн, а из-за конфликтов цивилизаций и идей, которые разрушают общество изнутри.

«Без войны война идёт», — говорила святая, и она была убеждена, что окончательная катастрофа произойдёт не от бомб, а от внутренних противоречий. которые разъедают страны и народы. «Жертв много будет, все мёртвые на земле будете лежать. А ещё скажу: вечером все будете на земле, а утром восстанете — всё уйдёт в землю», — добавила она, и эти слова вызывают тревогу у многих верующих.

«Народ возродится на волне православия»: надежда на объединение

Несмотря на все трудности, Матрона предсказывала появление духовного лидера в России, который объединит народ. Она подчёркивала, что этот лидер не будет ни политиком, ни военачальником, а человеком глубокой веры.

«Народ возродится на волне православия», — уверяла она. Она также говорила о том, что часть украинского народа отвернётся от России и понесёт за это последствия, но в конечном итоге славянские народы воссоединятся. Рубеж 2025–2026 годов она называла «моментом истины» и «развилкой», где предстоит выбрать между единоличностью и укреплением единства народа, и она обещала, что после тяжёлых изменений наступят более светлые времена.

«Союзники придут с Востока — не те, кто отвернулся, а те, кто разделит путь России. Ждать осталось недолго, терпите», — утешала она своих последователей.

Осторожно с пророчествами

Блаженная Матрона Московская — одна из любимых и почитаемых в России святых, однако часто из-за этого ей приписывают слова, которые она не говорила. Это вызывает много споров и недопонимания. Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков в интервью изданию «Царьград» отмечает: Матрона относится к числу тех подвижников, которым нередко приписывают слова, имеющие мало общего с их православным образом, и зачастую это либо простонародные суеверия, либо откровенная медийная спекуляция на образе святых.

Во многих подобных случаях очень сложно отделить реальное церковное предание от циничной выдумки анонимного автора, поэтому к подобным околоцерковным «пророчествам», даже приписанным подлинным православным святым, всегда стоит относиться с осторожностью и проверять информацию по надёжным источникам.

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