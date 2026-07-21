Исчезнувшую 19 июля девочку-подростка из Подмосковья разыскивают в Рязани

В Рязанской области объявили поиски бесследно исчезнувшей 13-летней Василисы Автайкиной. Девушка пропала в подмосковном Пущино, ориентировку распространили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

В последний раз девушку видели 19 июля в СНТ Биоприбор. Её рост 146 см, телосложение нормальное. У Василисы русые волосы и карие глаза.

Была одета в чёрную кофту, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. Всех, кто что-либо знает о судьбе подростка, просят обращаться на «горячую линию» поискового отряда или в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, также в Рязанской области проводят поиски Андрея Имамбаева. Волонтёры просят жителей региона помочь с записями видеорегистраторов, которые могли «поймать» его автомобиль.