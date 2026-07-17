В мессенджере MAX запустили единый сервис «Рязанская область» с доступом к 50 цифровым ресурсам

Жители Рязанской области получили удобный инструмент для взаимодействия с государственными и муниципальными структурами. В национальном мессенджере MAX начал работу агрегатор «Рязанская область», разработанный совместно с региональным Центром информационных технологий.

Новое мини-приложение призвано упростить жизнь гражданам, собрав свыше полусотни разрозненных цифровых платформ в одном интерфейсе. Сервис структурирован по четырем ключевым направлениям: «Здоровье», «Безопасность», «Услуги» и «Региональные боты».

В разделе «Услуги» пользователи найдут ссылки на порталы МФЦ и государственные сервисы. Блок «Здоровье» объединяет цифровые решения в сфере медицины, а также информацию о программах активного долголетия и поддержки семей, ожидающих пополнения. Раздел «Безопасность» включает официальные каналы МЧС и инструменты для оперативного сообщения о незаконной рекламе наркотических средств. Наконец, вкладка «Региональные боты» предоставляет прямой доступ к автоматизированным помощникам министерств и ведомств области.

Таким образом, жителям больше не нужно искать нужные ссылки в разных источниках: вся актуальная информация и необходимые функции для решения бытовых и социальных вопросов теперь доступны по одной ссылке внутри привычного мессенджера.

Сервис «Рязанская область» доступен по ссылке.