Эксперт предупредила россиян о росте цен на «вторичку»

Рынок недвижимости в России готовится к смене трендов: спрос на квартиры в новостройках стагнирует, в то время как интерес к вторичному жилью начинает расти. Об этом в беседе с НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта, ключевым драйвером грядущих изменений станет снижение ключевой ставки Центрального банка. Это сделает ипотечные кредиты более доступными для населения, что неизбежно подстегнет спрос и, как следствие, цены на рынке готового жилья.

При этом сегмент новостроек теряет свою конкурентоспособность. Без государственных программ льготного кредитования, расширение которых в текущих бюджетных условиях маловероятно, застройщикам сложно удерживать покупателей.

Несмотря на это, статистика показывает неравномерную картину. По данным «Российской газеты», в мае-июне 2026 года средний рост цен на первичном рынке по стране замедлился до 0,45–0,48%. Однако в крупнейших агломерациях наблюдается обратная динамика: в Москве цены выросли на 4,9%, в Московской области — на 5,7%, в Санкт-Петербурге — на 6,6%, а в Ленинградской области показатель достиг 7,9%.

Ирина Радченко не считает эту ситуацию аномальной, отмечая, что активное строительство по-прежнему сосредоточено в ограниченном числе регионов (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край и Татарстан), где спрос исторически остается высоким. В остальных же городах, где строительство практически не велось со времен СССР, бума на новостройки не предвидится.