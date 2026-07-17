Изображение от rawpixel.com на Freepik
Новости России

Эксперт предупредила россиян о росте цен на «вторичку»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рынок недвижимости в России готовится к смене трендов: спрос на квартиры в новостройках стагнирует, в то время как интерес к вторичному жилью начинает расти. Об этом в беседе с НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта, ключевым драйвером грядущих изменений станет снижение ключевой ставки Центрального банка. Это сделает ипотечные кредиты более доступными для населения, что неизбежно подстегнет спрос и, как следствие, цены на рынке готового жилья.

При этом сегмент новостроек теряет свою конкурентоспособность. Без государственных программ льготного кредитования, расширение которых в текущих бюджетных условиях маловероятно, застройщикам сложно удерживать покупателей.

Несмотря на это, статистика показывает неравномерную картину. По данным «Российской газеты», в мае-июне 2026 года средний рост цен на первичном рынке по стране замедлился до 0,45–0,48%. Однако в крупнейших агломерациях наблюдается обратная динамика: в Москве цены выросли на 4,9%, в Московской области — на 5,7%, в Санкт-Петербурге — на 6,6%, а в Ленинградской области показатель достиг 7,9%.

Ирина Радченко не считает эту ситуацию аномальной, отмечая, что активное строительство по-прежнему сосредоточено в ограниченном числе регионов (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край и Татарстан), где спрос исторически остается высоким. В остальных же городах, где строительство практически не велось со времен СССР, бума на новостройки не предвидится.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области 18 июля потеплеет до +26°С
Следующая статья
На 79-м году жизни скончалась вдова Александра Маслякова и режиссер КВН Светлана Маслякова

Популярные материалы

Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Общество

Массовое отключение электричества произошло в Рязани вечером 16 июля

Вечером 16 июля жители Рязани столкнулись с перебоями в электроснабжении. Из-за технологического нарушения на сетях произошло два последовательных отключения потребителей, затронувших как центральные улицы, так и спальные районы.
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Акценты

Перед пропажей Усольцев 75 раз пересек границу со странными спутниками

В последние годы перед исчезновением бизнесмен Сергей Усольцев 75...
Интересное

Гороскоп на 17 июля 2026 года: время побед, откровенных разговоров и заботы о себе

17 июля обещает быть днем ярких контрастов. Звезды сулят многим знакам зодиака успех в начинаниях и прилив природной харизмы, но одновременно предупреждают о необходимости следить за здоровьем (особенно за пищеварением) и контролировать эмоции в отношениях.
Темы
Общество

В Рязанской области детский лагерь «Сатурн» отметил свое семидесятилетие

17 июля в Рязанской области прошли торжества, приуроченные к 70-летию детского оздоровительного лагеря «Сатурн».
Происшествия

Полиция Рязани депортировала двух иностранцев за нарушение российских законов

Оба фигуранта предварительно содержались в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД.
Новости мира

Умерла актриса из «Один дома 2» и первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

Известная ирландская актриса Бренда Фрикер, ставшая первой представительницей своей страны, удостоенной премии Американской киноакадемии, ушла из жизни в возрасте 82 лет.
Новости России

На 79-м году жизни скончалась вдова Александра Маслякова и режиссер КВН Светлана Маслякова

Светлана Маслякова была неотъемлемой частью истории КВН. Свой путь в проекте она начала еще в 1966 году в качестве ассистента, а со временем стала главным режиссером передачи.
Погода

В Рязанской области 18 июля потеплеет до +26°С

18 июля в Рязанской области ожидается улучшение погодных условий: синоптики прогнозируют малооблачный день преимущественно без осадков.
Новости России

Кардиолог рассказал о причине смерти вдовы Юрия Николаева

12 июля 2026 года на 75-м году жизни скончалась Элеонора Николаева, супруга народного артиста России Юрия Николаева.
Общество

Рязанцы выбирают активный туризм и северные экспедиции

Вместо традиционного пляжного отдыха жители Рязанской области все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации.
Происшествия

Суд в Рязани продлил арест директору издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову

17 июля 2026 года Рязанский областной суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Михаилу Комарову, директору сетевого издания «Своя колокольня».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье