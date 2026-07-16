Психолог объяснила, почему 18-летняя девушка вышла замуж за убийцу Галявиева

Ильназ Галявиев, осужденный на пожизненное лишение свободы за нападение на казанскую гимназию, официально стал мужем 18-летней девушки. Психолог Александра Миллер в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему некоторые женщины решаются на отношения с осужденными за тяжкие преступления.

По мнению специалиста, такой выбор может быть связан не с сильными чувствами, а с внутренними психологическими проблемами.

«Здоровую личность не потянет к маньякам, насильникам, деструктивным мужчинам», — заявила Миллер. Она считает, что в подобных отношениях некоторых девушек может привлекать не сам человек, а сильные эмоции, ощущение опасности и необычности ситуации.

Психолог отметила, что одной из причин браков с заключенными может становиться страх одиночества или измены. По ее словам, девушке может казаться, что мужчина в местах лишения свободы находится под контролем и не сможет ее бросить. При этом специалист подчеркнула: такое представление часто оказывается ошибочным. Даже находясь в колонии, осужденные могут поддерживать общение с несколькими женщинами, получать письма и встречаться с посетительницами.

«Это обманка, что мужчина будет принадлежать только ей», — сказала Миллер.

Она добавила, что женщины, которые выбирают отношения с опасными или деструктивными партнерами, нередко имеют сложные внутренние установки и не всегда готовы изменить свой образ жизни.

Напомним, Ильназ Галявиев получил пожизненный срок после нападения на гимназию №175 в Казани в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, еще несколько десятков получили ранения. Суд признал его виновным в убийстве и других тяжких преступлениях.

Как стало известно SHOT, супругой 25-летнего Ильназа Галявиева, убившего девять человек, стала 18-летняя начинающая журналистка Диана К. — уроженка Ростовской области, проживающая в Москве. Она увидела Галявиева вживую на одном из судов, затем приехала к нему на свидание, после чего они решили пожениться.