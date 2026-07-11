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Новости России

На Эльбрусе при восхождении погиб альпинист, еще один получил травмы

Анастасия Мериакри
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста при восхождении на одну из вершин в Эльбрусском районе республики.

По предварительным данным, 10 июля 2026 года двое мужчин совершали восхождение на пик Монгольской Народной Республики в Эльбрусском районе. На высоте около 3500 метров альпинисты сорвались со скального участка.

В результате падения один из мужчин погиб на месте. Второй альпинист получил многочисленные травмы. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и принимают меры по оказанию помощи пострадавшему и его транспортировке в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего для установления точной причины смерти.

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