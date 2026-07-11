В Москве при пожаре в жилом доме на Криворожской улице погиб мужчина

В результате ночного пожара в квартире жилого дома на Криворожской улице погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание произошло в ночь на 11 июля. Прибывшие по вызову пожарные оперативно провели разведку и сформировали звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) для прочесывания задымленных помещений. Благодаря слаженным действиям спасателей из огня удалось эвакуировать 11 человек, среди которых оказался один ребенок.

Тело погибшего — мужчины 1978 года рождения — было обнаружено уже после полной ликвидации открытого горения.

В настоящее время Чертановская межрайонная прокуратура столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.