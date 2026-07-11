Участник «Евровидения» Ди Капри умер на 87-м году жизни

В Италии скончался знаменитый певец Пеппино Ди Капри, один из последних великих мастеров итальянской эстрадной песни XX века. Об этом сообщает RaiNews. Артист умер после продолжительной болезни, не дожив всего несколько дней до своего 87-летия, которое он должен был отметить 27 июля.

Пеппино Ди Капри родился 27 июля 1939 года. Свою музыкальную карьеру он начал с исполнения джаза и твиста, став одним из пионеров этого направления в Италии. Его репертуар насчитывает десятки хитов, среди которых особенно известны песни «Champagne», «Roberta», «Let’s Twist Again» и «St. Tropez Twist».

Певец был одним из самых преданных участников знаменитого фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. С 1967 по 2005 год он 15 раз выходил на сцену этого престижного музыкального соревнования. В 1991 году Пеппино Ди Капри представлял Италию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Его уход стал большой потерей для итальянской культуры и миллионов поклонников по всему миру, чье детство и молодость прошли под звуки его бессмертных хитов.