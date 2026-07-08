Татьяна Скабард, кадр из видео телеканала «Культура»
Новости кино и ТВ

Умерла режиссёр Татьяна Скабард

Алексей Самохин
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Ушла из жизни Татьяна Скабард — режиссёр и сценарист документального кино, автор более сотни фильмов. Печальную новость сообщил телеканал «Россия — Культура».

Скабард одинаково уверенно работала во всех жанрах неигрового кино — от журналистского расследования до драмы, от философской притчи до комедии. Среди её известных работ — «Последний парад «Беззаветного», посвящённый истории советского сторожевого корабля, «Вечный странник» — фильм о судьбе художника, а также «Онежская быль», проникновенная картина о жизни русской провинции.

По словам коллег-кинематографистов, в фильмографии Скабард нет ни одной работы, лишённой души страны и её народа. Её картины отличались особой музыкальностью и поэтичностью — сама Татьяна с детства писала стихи.

Долгие годы режиссёр сотрудничала с телеканалом «Россия — Культура», где снимала фильмы-портреты в рамках цикла «Острова». Этот жанр она считала одним из самых сложных в документалистике, но неизменно умела дойти до самой сути личности своего героя — возможно, именно поэтому с теми, о ком она снимала фильмы, у неё нередко завязывалась настоящая дружба.

Татьяна Скабард была лауреатом отечественных и зарубежных кинофестивалей. На вопрос о том, кого она считает своим главным учителем в профессии, режиссёр неизменно отвечала, что таким учителем для неё была сама жизнь.

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