Актриса Екатерина Шкуро объявила о помолвке через полгода после расставания с мужем

Актриса и блогер Екатерина Шкуро сообщила подписчикам о помолвке — новость появилась спустя всего полгода после её расставания с хоккеистом «Локомотива» Дмитрием Козловым, отцом её двоих детей. В социальных сетях звезда опубликовала фотографии в белом платье, на которых заметно кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце.

Комментируя произошедшее, Шкуро призналась, что давно мечтала о традиционном предложении руки и сердца, и вот эта мечта наконец сбылась, хотя произошло это в момент, когда она меньше всего этого ждала. По словам актрисы, сейчас она переполнена счастьем и обещала подробнее рассказать о случившемся позже. Имя избранника пока держится в секрете. Назвать его актриса пообещала завтра, в 11:00.

Напомним, отношения Шкуро и Козлова длились пять лет. О разрыве стало известно в начале 2026 года — тогда актриса объясняла решение тем, что устала в одиночку тащить на себе все бытовые и семейные проблемы, и в какой-то момент ей стало проще остаться одной, чем сохранять такой брак. У бывшей пары растут двое детей — трёхлетняя дочь Аврора и полуторагодовалый сын Амур.