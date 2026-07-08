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Общество

85% россиян считают, что о финансах в семье нужно говорить открыто

Алексей Самохин
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Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, Сбер изучил, как россияне управляют семейным бюджетом, обсуждают деньги с близкими и принимают финансовые решения. Согласно результатам исследования, 85% россиян считают, что о финансах в семье нужно говорить открыто. Абсолютное большинство семей (88%) так или иначе объединяют бюджет, сохраняя при этом личное финансовое пространство каждого.

Семья строится на доверии, в том числе финансовом

Семью и детей как одну из важнейших жизненных ценностей называет 69% россиян, при этом среди родителей несовершеннолетних детей показатель поднимается до 85%, а среди семей со взрослыми детьми — до 80%. На втором месте по значимости — материальная обеспеченность (52%), далее следуют здоровье и красота (49%), любовь и отношения (45%), свобода и независимость (35%).

Для большинства россиян семья — это не столько формальный статус, сколько эмоциональная связь: ответственность друг за друга (53%), взаимная забота (49%), доверие и готовность помочь в трудной ситуации (по 47%). Забота о близких чаще всего выражается через эмоциональную поддержку (55%) и поддержание близости (54%), помощь в повседневных делах (49%); финансовая помощь занимает в этом списке более скромное место (31%).

Большинство семей объединяют финансы

Большинство российских семей нашли баланс между общими расходами и личной финансовой свободой. 88% семейных россиян полностью или частично объединяют финансы. Наиболее распространена смешанная модель бюджета, когда есть общий бюджет на совместные цели, но каждый член семьи имеет деньги для личных нужд (48%). Ещё 40% семей ведут преимущественно общий бюджет, а полностью раздельный формат выбирает лишь 12%.

Жители Москвы чаще других сохраняют финансовую самостоятельность внутри семьи: полностью раздельный бюджет здесь использует 15% семей — значимо больше, чем в Санкт-Петербурге.

При этом россияне считают, что почти все категории общесемейных расходов должны оплачиваться из общего бюджета. В первую очередь это касается образования детей (83%), жилья и коммунальных услуг (79%), отдыха и путешествий (76%), повседневных покупок (73%), а также расходов на здоровье (69%). Исключение составляют цифровые подписки и онлайн-сервисы: из общего бюджета их готовы оплачивать почти половина респондентов.

Семейный банкинг становится частью повседневной жизни

О возможностях совместного использования банковских продуктов с семьёй знает 80% россиян. Каждый пятый уже пользуется такими сервисами, а ещё 59% знают о них и потенциально готовы рассмотреть их использование. Наибольший интерес к семейному банкингу проявляют жители Москвы и Приволжского федерального округа (по 40%).

Среди финансовых инструментов для семейных нужд чаще других называют регулярные переводы между близкими — ими пользуется 39% россиян. Следующими по предпочтениям являются: совместные накопления и общий кешбэк или бонусы (по 20%), оплата общих расходов с одной карты (18%), совместные вклады (15%), а также совместные счета, дополнительные карты для близких и страховые продукты для членов семьи.

Родители всё чаще говорят с детьми о деньгах

87% родителей хотя бы время от времени обсуждают с детьми денежные вопросы, однако регулярный, системный диалог выстроен только в 38% семей, почти половина (49%) ограничивается эпизодическими беседами. Реже всего о деньгах с детьми говорят в Северо-Кавказском (22%) и Дальневосточном (28%) федеральных округах. Почти в половине семей в Северо-Западном федеральном округе (48%, без учета Санкт-Петербурга) и Москве (43%) признают важность обучения детей обращению с деньгами и регулярно общаются с ними на эту тему.

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