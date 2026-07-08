Жена, муж и его брат задержаны за серию нападений на женщин в Рязани

Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали троих злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении женщин в Рязани и Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В Управление уголовного розыска УМВД России по Рязанской области обратилась 23-летняя рязанка и сообщила, что дома на нее напали трое незнакомцев – двое мужчин и женщина. Они пугали хозяйку квартиры физической расправой, хватали за волосы, злоумышленница угрожала порезать женщине лицо. Так они заставили заявительницу отдать им сбережения – 98 тысяч рублей и смартфон.

Получив описание внешности грабителей, оперативники опросили местных жителей и узнали марку и цвет автомобиля, на котором передвигались нападавшие. У иномарки были номера Воронежского региона.

Вскоре полицейские получили сведения, что разыскиваемая иномарка двигается с севера к границе Рязанской области. Оперативники УУР организовали специальную операцию и при содействии инспекторов Госавтоинспекции остановили машину, в которой были трое жителей Воронежской области – 27-летние муж с женой и 22-летний брат мужчины. Злоумышленников задержали.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные также причастны к разбойному нападению на 18-летнюю рязанку и ограблению 27-летней жительницы Тверской области.

По предварительной информации, трое родственников из Воронежского региона решили совершить серию хищений. Они на собственном автомобиле выехали в Рязань. Там 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке, которая отозвалась на его объявление. Встречу запланировали на квартире рязанки. Войдя в жилище, мужчина отвлек хозяйку и открыл дверь. В помещение вошли его супруга и брат. Они стали пугать рязанку. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Получив сбережения, грабители забрали смартфон, чтобы потерпевшая не могла сразу обратиться в полицию. Телефон позже выбросили с моста в реку Оку. Через час аналогичным способом родственники проникли в дом 18-летней рязанки. У нее под угрозами применения насилия и электрошокера отобрали 180 тысяч рублей и смартфон, который позже разбили об пол.

Передвигаясь на автомобиле, троица пыталась совершить подобные хищения в соседних регионах, но по случайному стечению обстоятельств свидания с потенциальными жертвами срывались. Лишь в Тверской области удалось пробраться в квартиру 27-летней местной жительницы и забрать у нее около 100 тысяч рублей. Родственники так запугали последних потерпевших, что они согласились подать заявления только, когда полицейские сообщили о задержании злоумышленников.

В отношении двоих мужчин и женщины следователи полиции возбудили два уголовных дела по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж) и — уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой), по которой грозит до 10 лет. Подозреваемых взяли под стражу.