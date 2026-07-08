Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

Жена, муж и его брат задержаны за серию нападений на женщин в Рязани

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали троих злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении женщин в Рязани и Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В Управление уголовного розыска УМВД России по Рязанской области обратилась 23-летняя рязанка и сообщила, что дома на нее напали трое незнакомцев – двое мужчин и женщина. Они пугали хозяйку квартиры физической расправой, хватали за волосы, злоумышленница угрожала порезать женщине лицо. Так они заставили заявительницу отдать им сбережения – 98 тысяч рублей и смартфон.

Получив описание внешности грабителей, оперативники опросили местных жителей и узнали марку и цвет автомобиля, на котором передвигались нападавшие. У иномарки были номера Воронежского региона.

Вскоре полицейские получили сведения, что разыскиваемая иномарка двигается с севера к границе Рязанской области. Оперативники УУР организовали специальную операцию и при содействии инспекторов Госавтоинспекции остановили машину, в которой были трое жителей Воронежской области – 27-летние муж с женой и 22-летний брат мужчины. Злоумышленников задержали.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные также причастны к разбойному нападению на 18-летнюю рязанку и ограблению 27-летней жительницы Тверской области.

По предварительной информации, трое родственников из Воронежского региона решили совершить серию хищений. Они на собственном автомобиле выехали в Рязань. Там 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке, которая отозвалась на его объявление. Встречу запланировали на квартире рязанки. Войдя в жилище, мужчина отвлек хозяйку и открыл дверь. В помещение вошли его супруга и брат. Они стали пугать рязанку. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Получив сбережения, грабители забрали смартфон, чтобы потерпевшая не могла сразу обратиться в полицию. Телефон позже выбросили с моста в реку Оку. Через час аналогичным способом родственники проникли в дом 18-летней рязанки. У нее под угрозами применения насилия и электрошокера отобрали 180 тысяч рублей и смартфон, который позже разбили об пол.

Передвигаясь на автомобиле, троица пыталась совершить подобные хищения в соседних регионах, но по случайному стечению обстоятельств свидания с потенциальными жертвами срывались. Лишь в Тверской области удалось пробраться в квартиру 27-летней местной жительницы и забрать у нее около 100 тысяч рублей. Родственники так запугали последних потерпевших, что они согласились подать заявления только, когда полицейские сообщили о задержании злоумышленников.

В отношении двоих мужчин и женщины следователи полиции возбудили два уголовных дела по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж) и — уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой), по которой грозит до 10 лет. Подозреваемых взяли под стражу.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Суперциклон обрушит на Центральную Россию аномальные дожди

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Темы
Погода

Суперциклон обрушит на Центральную Россию аномальные дожди

Тишковец подчеркнул, что даже "огуречные" дожди, шедшие в Москве всю прошлую неделю, покажутся жителям столицы лёгкой моросью на фоне ожидаемой стихии.
Акценты

Российская армия бьёт по Киеву гиперзвуком и «Геранями с глазами»

Российская армия применяет комбинацию высокоточных ракетных комплексов и массированных ударов беспилотниками, чтобы обходить систему противовоздушной и противоракетной обороны, прикрывающую Киев.
Общество

Скончался Почётный профессор РГУ им. Есенина Юрий Лосев

Профессиональная деятельность Юрия Ивановича сочеталась с административной работой: он занимал должности декана факультета истории (1998–2006 гг.), проректора по научной деятельности (2006–2013 гг.), а также советника ректора РГУ имени С.А. Есенина.
Общество

Рязанцы стали чаще заключать договоры добровольного медицинского страхования

Выплаты по ДМС также стали больше. Во-первых, увеличилось число застрахованных, во-вторых, выросла средняя страховая выплата на фоне инфляции.
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки нового триллера телеканала НТВ «Один из нас»

Сериал вдохновлён реальными событиями, связанными с масштабной операцией по задержанию лидера религиозной общины Сергея Торопа, более известного как Виссарион, и его ближайшего окружения.
Новости кино и ТВ

Сергей Урсуляк начал съёмки телесериала «Война и мир»

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. 
Происшествия

В Рязанском районе председателя кооператива будут судить после тяжелой травмы рабочего

Не дождавшись полной остановки пил, рабочий попытался убрать древесину руками. В этот момент вращающийся механизм затянул кисть внутрь станка, а от резкого рывка мужчина ударился головой о металлический корпус оборудования.
Культура и события

«Марко Молл» пригласил рязанцев отметить День семьи, любви и верности 

В центре внимания —  состязания команд‑«дворов» в лучших дружеских традициях: шумно, весело и с азартом. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье