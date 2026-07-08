Суперциклон обрушит на Центральную Россию аномальные дожди

На центральную часть России надвигается редкое для лета природное явление — эффект Фудзивары, в результате которого два циклона могут объединиться в один мощный вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, первый циклон — «Бернадетт» — уже отчётливо виден на спутниковых снимках в южной части акватории Балтийского моря. Второй — термический циклон, который синоптик неформально назвал «каспийцем», — сформировался над северной частью Каспийского моря. Специалист отметил, что каспийский вихрь в дальнейшем поглотит атлантического «собрата», что и приведёт к образованию единой мощной регенерирующей системы.

Подобное взаимодействие циклонов в летний период — крайне редкое явление для европейской территории России: по оценке синоптика, оно происходит примерно раз в десять лет.

До 80% месячной нормы осадков за два дня

По прогнозу, ядро формирующегося суперциклона окажется над Центральной Россией, и в субботу и воскресенье на Москву обрушатся аномальные ливни. Возможно достанется и Рязани. Суммарно может выпасть до 80% месячной нормы осадков — порядка 67 литров воды на квадратный метр, что сопоставимо с пятью-шестью вёдрами воды на каждый квадратный метр площади.

Тишковец подчеркнул, что даже «огуречные» дожди, шедшие в Москве всю прошлую неделю, покажутся жителям столицы лёгкой моросью на фоне ожидаемой стихии.