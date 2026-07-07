жара
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Погода

Эксперт рассказала, придет ли аномальная жара из Европы в Центральную Россию

Анастасия Мериакри
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Жаркая погода, которая в последние дни накрыла европейские страны, в ближайшее время не доберется до Центральной России. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, аномальная жара в Италии и на Балканах вызвана мощным гребнем азорского антициклона. Однако этот атмосферный вихрь пока не спешит продвигаться в сторону России.

«Часть Италии и Балкан будут под влиянием этого антициклона, который принес аномальную жару в Европу. Но дальше движение этого гребня антициклона пока что не прогнозируется», — отметила Татьяна Позднякова.

Эксперт уточнила, что кратковременное потепление до +30 градусов возможно в столичном регионе лишь в конце июля. Однако точных гарантий этому нет.

«Сейчас есть вероятность такого процесса, но пока атлантические циклоны находятся в тылу этих вихрей. В Россию поступает порциями более прохладный воздух, что мешает продвижению азорского антициклона на восток», — пояснила метеоролог.

По прогнозам специалистов, более устойчивая жаркая погода установится в Московском регионе только в августе. Второй летний месяц, скорее всего, будет очень переменчивым: короткие волны тепла и холода будут постоянно сменять друг друга.

«На июль рассчитывать не приходится», — подытожила собеседница издания.

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