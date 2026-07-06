В Рязанской области в 2026 году обновят более 60 остановочных павильонов

В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению губернатора Павла Малкова. В рамках программы в регионе будет обновлено более 60 остановочных павильонов, что значительно повысит комфорт пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Обновленные остановочные павильоны появятся на ключевых региональных трассах. Распределение объектов по районам выглядит следующим образом:

Шацкий округ — 14 павильонов на участке трассы Тамбов — Шацк

Ермишинский округ — 12 павильонов на автодороге Восход — Ермишь

Рыбновский округ — 19 павильонов на трассе Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района

Региональная трасса соединяет Рязанскую и Московскую области, обеспечивая транспортное сообщение между многочисленными небольшими населёнными пунктами. По этой дороге следуют муниципальные автобусы. Среди маршрутов: Рыбное — Ногино, Рыбное — Пионерский, Рыбное — Алешня — Лужки и другие. Трасса также привлекает туристов, посещающих место Вожской битвы, где каждый год проводится фестиваль «Битва на Воже».

Капитальный ремонт участка трассы протяженностью 28 километров начался еще в прошлом году. Дорожники уже устроили выравнивающий слой асфальтобетона методом холодной регенерации и приступили к устройству верхнего слоя покрытия. На объекте также установлены новые линии освещения.

В текущем году работы продолжаются. В настоящее время специалисты занимаются устройством тротуаров и посадочных площадок. После завершения этих этапов подрядчик установит новые остановочные павильоны.