Фото: https://vk.com/dyoma21
Общество

Рязанский художник создал работу с оптическими иллюзиями в Нижнем Новгороде

Анастасия Мериакри
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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль уличного искусства «Место», в рамках которого городские пространства преобразили более 30 мастеров со всей России. Среди участников оказался и рязанский художник Александр Дёмкин, представивший публике свою авторскую работу под названием «Я – форма, что примет вода».

По словам автора, новая работа построена на визуальных эффектах и оптических иллюзиях. Художник вдохновлялся колебаниями водной поверхности, создавая образы, которые проявляются на стене подобно отражениям в реке.

«Человеческие образы проявляются словно отражения в реке, создавая ощущение зыбкой границы между реальностью и стихией воды. Волны здесь становятся универсальным визуальным языком, через который раскрываются разные внутренние состояния человека», — объясняет Александр Дёмкин.

Фестиваль «Место» стал значимым событием в культурной жизни Нижнего Новгорода. Более трех десятков художников получили возможность реализовать свои творческие идеи в городской среде, превратив обычные стены и фасады в объекты современного искусства. Работы участников охватывают самые разные темы и стилистики.

Фото: https://vk.com/dyoma21

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