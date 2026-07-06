Рязанский художник создал работу с оптическими иллюзиями в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль уличного искусства «Место», в рамках которого городские пространства преобразили более 30 мастеров со всей России. Среди участников оказался и рязанский художник Александр Дёмкин, представивший публике свою авторскую работу под названием «Я – форма, что примет вода».

По словам автора, новая работа построена на визуальных эффектах и оптических иллюзиях. Художник вдохновлялся колебаниями водной поверхности, создавая образы, которые проявляются на стене подобно отражениям в реке.

«Человеческие образы проявляются словно отражения в реке, создавая ощущение зыбкой границы между реальностью и стихией воды. Волны здесь становятся универсальным визуальным языком, через который раскрываются разные внутренние состояния человека», — объясняет Александр Дёмкин.

Фестиваль «Место» стал значимым событием в культурной жизни Нижнего Новгорода. Более трех десятков художников получили возможность реализовать свои творческие идеи в городской среде, превратив обычные стены и фасады в объекты современного искусства. Работы участников охватывают самые разные темы и стилистики.