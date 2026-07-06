Телепремьера сериала «История его служанки» состоится 13 июля на канале «Россия»

13 июля в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера романтической мелодрамы «История его служанки» (16+), которая ранее стала главным летним хитом онлайн-платформ. Историческая картина, снятая в декорациях XIX века, перенесет зрителей в эпоху балов, усадеб и сложных социальных условностей, за фасадом которых скрываются настоящие страсти и интриги.

История разворачивается вокруг молодого графа Николая Шереметьева (Матвей Лыков), чье возвращение в Москву мгновенно взрывает высший свет. Матери строят брачные планы для своих дочерей, а сплетни множатся со скоростью света.

Тем временем дворянская семья Авериных оказывается на грани полного разорения из-за огромных карточных долгов отца. Чтобы спасти родных от нищеты и потери имения, старшая дочь Анна (Милана Бру) принимает беспрецедентное решение и идет в услужение к тому самому графу, которому ее отец должен крупную сумму.

То, что для Николая изначально является лишь вопросом принципа и унизительной сделкой, постепенно перерастает в нечто большее. Упрямая, ироничная и гордая Анна, сохраняющая достоинство даже в статусе служанки, заставляет графа посмотреть на мир иначе. Параллельно в сериале раскрываются и другие линии: трогательная история первой любви младшего брата Анны Романа и дочери богатых соседей Юлии, а также кризис в браке самих родителей героини, которых сыграли Виктор Васильев и Екатерина Гусева.

Режиссер проекта Анна Лобанова отмечает, что главной задачей было сохранить атмосферу эпохи, но сделать эмоции и мотивации героев понятными и близкими современному зрителю. По ее словам, проблемы людей не меняются со временем.

Исполнители главных ролей также подчеркивают актуальность истории. Матвей Лыков, воплотивший на экране образ сдержанного аристократа, признался, что ему близка среда русской классической литературы, а его герой учится открывать свое сердце и позволять чувствам войти в его жизнь. Милана Бру назвала свою героиню сильной девушкой с острым умом, которая не ломается под ударами судьбы. Екатерина Гусева и Виктор Васильев, сыгравшие супругов Авериных, отметили, что семейные проблемы героев XIX века ничем не отличаются от современных.

Телевизионная премьера многосерийной картины обещает стать одним из главных событий на телевидении в середине июля.